Andresito: irá a juicio una dupla que mató a azadazos a un compañero de tarefas y luego lo arrojó en una letrina

Ismael Romero (30) y Francisco González (62) irán a juicio por el asesinato de un compañero de tarefa de ambos, Luis Alberto Miéres (28), al que asesinaron con golpes de azada y luego arrojaron en una letrina, en Comandante Andresito, entre el 14 y el 16 de octubre de 2017.

El dúo está acusado del delito de “homicidio simple” y como la defensa de ellos no apeló el requerimiento de elevación a juicio que había hecho el fiscal Horacio Paniagua, quedó firme. Entonces, el juez de Instrucción Tres, Martín Brítes, cerró la instrucción y elevó el expediente a la instancia de debate oral.

Fue una vecina de Andresito quien orientó a los investigadores acerca de lo que había pasado con Miéres. Primero denunció ante la Policía que su ex pareja le confesó haber cometido el asesinato. Y luego ratificó sus dichos ante el juzgado de Instrucción de Iguazú. La testigo dijo que su ex le dijo: “Maté al Gordo” y que tras cartón le adelantó que pretendía salir del país rumbo a Brasil.

La denuncia de la mujer fue clave para ubicar el cuerpo de Luis Alberto Miéres (28), en la letrina de una chacra de las afueras del pueblo. Al hombre lo habían asesinado con golpes de azada.

El dueño del predio donde los imputados y la víctima estaban trabajando declaró, a su turno, que los tres habían empezado a tarefear en su campo, pero que un día Miéres desapareció sin dejar rastros. A poco tiempo, los otros dos empleados también se esfumaron. Volvió a tener noticias de ellos cuando se enteró que a los dos últimos lo habían arrestado por el asesinato de Miéres.