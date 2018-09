Twitter ofrece una nueva opción para dejar de seguir algunas cuentas

La red social estuvo probando una herramienta de manera limitada. ¿De qué se trata?.

Twitter probó una herramienta que recomienda a qué usuarios dejar de seguir dentro de la red de microblogging. Se trata de un experimento que la plataforma estuvo haciendo de manera limitada.

El hallazgo fue compartido por un periodista de The Next Web, quien publicó una captura en Twitter donde se ve cómo el servicio sugiere a quién dejar de seguir. “Puedes mejorar tu línea de tiempo revisando qué cuentas quizás no sea necesario que sigas”, se lee en la placa.

Se trata de una particular propuesta, teniendo en cuenta que las redes suelen llenarse de recomendaciones sobre a quién conviene seguir para que la comunidad virtual siga creciendo. En este caso, la herramienta quizás busca “mejorar la conversación”.

De hecho, en el último tiempo Twitter implementó diferentes estrategias para que las interacciones en el sitio sean más significativas para el usuario y también para limitar las acciones de bots y trolls.

Cabe destacar que desde hace rato es posible bloquear usuarios o, si se quiere tomar una medida menos drástica, silenciarlos para no tener que leer sus tuits, sin que estos perfiles se den cuenta de que fueron “acallados” virtualmente.

Las recomendaciones sobre a qué usuarios dejar de seguir fue solo parte de una prueba que duró unos días y, por el momento, no se sabe si se implementará.

“Sabemos que la gente quiere tener una línea de tiempo relevante en Twitter. Una forma de lograr esto es dejando de seguir a usuarios con quienes no se interactúa con frecuencia. Hicimos un test extremadamente limitado para mostrar las cuentas con las cuales no se se estaba interactuando para evaluar si se las quería dejar de seguir”, explicó la compañía en un comunicado compartido con varios medios.

Fuente: Infobae