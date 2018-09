Se lanzó oficialmente la XIII edición de la Feria Forestal Argentina

En la Sala de Situación de Casa de Gobierno se lanzó oficialmente este lunes la 13° edición de la Feria Forestal Argentina que tendrá lugar en el Parque del Conocimiento de Posadas entre el 20 y el 23 de septiembre.

A sala llena entre autoridades, empresarios e invitados especiales de los distintos sectores que participan anualmente del mayor evento en su tipo en el país, el presidente de la Feria Forestal, Josué Barrios Ledesma brindó precisiones sobre la organización de la edición 2018. En representación del Gobierno Provincial, estuvo el ministro del Agro y la Producción, José Luis Garay y el intendente de la ciudad Capital, Joaquín Losada.

A través de un video promocional la organización precisó que este año, como en las ediciones anteriores, el sector descubierto del Parque del Conocimiento, será destinado a la tecnología disponible para la primera transformación de la madera; el salón del mueble y la madera, de 5 mil metros cuadrados, será destinado a empresas de tecnología y servicios para la forestoindustria, el proyecto de innovación de la industria mueblera y un exclusivo espacio para la industria de muebles, partes de muebles, la construcción de casas de madera y sus distintos componentes, más un amplio sector para las maquinarias utilizadas en esta industria.

En el salón del Bicentenario, como desde hace más de una década, se destinará un espacio para la promoción, industrialización y consumo de alimentos misioneros. Además, será la primera muestra foresto ganadera que con el acompañamiento de las principales asociaciones productivas de la región, exhibirá los beneficios de la ganadería bajo cubierta. Se sumará también el concurso “Modelando Futuro”, destinando a establecimientos escolares de nivel medio, estableciendo un nexo enriquecedor entre el universo foresto industrial y la Educación.

El presidente Barrios Ledesma consideró que este es “un evento único para hacer buenos negocios. Vemos con satisfacción que las empresas de la región, la Nación y el resto del Mundo ven a la Feria Forestal Argentina como un evento único para hacer buenos negocios. Este año, a pesar de las dificultades económicas, podemos decir que hemos aumentado un 10 por ciento la cantidad de expositores para esta edición, lo que habla de éxito”.

A su vez, el ministro del Agro, José Luis Garay manifestó que “la Feria Forestal se volvió una muy buena costumbre para la provincia de Misiones, es donde mostramos todo el potencial que tenemos como provincia en el rubro forestal y que nos convierte en la provincia más importante de la República Argentina en este rubro”.

El funcionario aludió al “difícil momento” que vive el sector: “Hoy estamos en una situación totalmente distinta, podríamos decir que hasta el día de hoy, hasta esta mañana no sé si habrá terminado de anunciar el Ministro Dujovne no había retenciones para las exportaciones de madera, esa situación del mercado exportador se había visto favorecida por un tipo de cambio mucho más elevado y eso también brinda muchísimas oportunidades para el mercado exportador de la madera. No así para el mercado interno que está padeciendo las consecuencias de una situación económica interna en el país bastante compleja y una capacidad ociosa de nuestra industria forestal bastante importante a la fecha”. En este sentido, destacó el trabajo que lleva adelante la Provincia, que “estuvo trabajando en muchísimos programas. Primero, con los incentivos forestales, en una acción conjunta entre el Ministerio del Agro y la Producción a través de la Subsecretaría de Desarrollo Forestal y el Ministerio de Ecología que se encargaban de hacer todas las inspecciones forestales a fin de que lo más rápido posible pudiera llegar ese incentivo forestal a los forestadores de Misiones”.