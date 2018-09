Para Apicofom, el escenario para exportar se complica aún más para las Pymes madereras con las medidas anunciadas por el gobierno nacional

El anuncio del gobierno nacional de aplicar un nuevo impuesto a exportaciones para reducir déficit fiscal fue considerado por referentes del sector foresto-industrial como otra medida de impacto negativo a la actividad. Según explicó la gerente de la Asociación de Productores, Industriales y Comerciantes Forestales de Misiones y NE de Corrientes (Apicofom), María Cristina Ryndycz, en la crisis que se encuentra inmersa la foresto-industria de la región en la actualidad por la drástica caída de las ventas en los últimos meses, la inflación que impacta en los costos y la falta de competitividad de las Pymes para volver al mercado exportador, a pesar de un dólar más alto, el anuncio sobre retenciones a las exportaciones generó mayor preocupación.

Los empresarios madereros habían manifestado semanas atrás su “sorpresa” frente a la decisión del gobierno nacional de aplicar una rebaja sustancial al reintegro a las exportaciones de madera: “fue algo no esperado, realmente desalienta al sector”, indico en su momento la directiva.

Con los anuncios de hoy de aplicar retenciones a las exportaciones agroindustriales, las reacciones de rechazo no se hicieron esperar desde el sector privado. Ryndycz consideró que la situación “es grave, a un 38% de incremento en los costos -por la baja de un 66% al reintegro de las exportaciones de madera-, ahora se agrega esta medida. Es muy difícil producir y exportar en estas condiciones para los productos de madera, que en el mercado internacional no tienen precios competitivos para la Argentina. Es muy difícil esta situación en la actualidad. Realmente no sabemos que pasará a futuro con nuestra actividad porque todas las medidas que se vienen anunciando nos genera un aumento muy alto de costos, y así es muy difícil sostener el trabajo”, advirtió la gerente de Apicofom.

La directiva explicó que el cambio de la moneda, el dólar más alto que se estima beneficia a los exportadores, no se da en todas las actividades, como es el caso de la Madera. “A diferencia de lo que muchos piensan, el margen de rentabilidad que estamos obteniendo para poder exportar madera aserrada es muy bajo, y con más impuestos, no creo que se vaya poder exportar. Tenemos que asumir compromisos firmados de despacho hasta fin de año, con clientes a los que no podemos trasladarles ahora los nuevos costos que nos aplicarán al exportar. Nuestros presupuestos quedaron desactualizados, pero estamos haciendo un esfuerzo con el objetivo de intentar comenzar a recuperar mercados y nuevos clientes”, indicó en la entrevista con Radio Libertad, de Misiones Online.

Según anunció Nicolás Dujovne, el nuevo impuesto tasará temporalmente -hasta fin de 2020- los embarques de productos primarios en 4 pesos por dólar y del resto de las exportaciones en 3 pesos por dólar.

“Con 3 pesos por dólar exportado, realmente es un desincentivo para todo el trabajo que se venía haciendo para volver a exportar. No podemos planificar en este escenario, sabiendo que se pierde en el largo plazo todo margen de rentabilidad”, planteó la directiva de Apicofom.

En esa línea, se refirió a la permanente búsqueda de las Pymes madereras de la Apicofom a evolucionar con inversiones en tecnologías y capacitación. “En el Parque Industrial de Posadas llevamos adelante la construcción de la primera fábrica del país de viviendas de madera con el esfuerzo de fondos privados. Estamos realizando en estos momentos el trabajo de movimiento de suelos para la obra, lo que implica un costo de más de 20 millones de pesos sólo en esta etapa. Hemos adquirido la maquinaria necesaria con tecnología alemana, es decir, todo es inversión y es asumir riesgos, pero el objetivo siempre es producir y generar trabajo, aunque en este contexto es muy difícil. Si continuamos así, en el corto plazo muchas familias se quedarán sin trabajo en la industria forestal”, advirtió Ryndycz.

Por Patricia Escobar