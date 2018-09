Para el ministro de Ecología de Misiones el Ministerio de Ambiente de la Nación debería haber mantenido la categoría

Finalizada la presentación de la edición 2018 de la Feria Forestal Argentina, este lunes el ministro de Ecología, Juan Manuel Díaz, en contacto con la prensa se refirió a diversos temas como las reservas naturales privadas, la conversión del Ministerio de Ambiente en secretaría y los inconvenientes que ello podría acarrear, principalmente en la remisión de fondos.

Respecto a las reservas privadas comentó que participó de un encuentro realizado por la Red Argentina de Reservas Naturales Privadas que contó con el apoyo del Gobierno provincial a través del Ministerio de Ecología en la cual, “una vez más se destacó esta característica que tiene nuestra provincia de fomentar sus atractivos naturales, de fomentar la protección y preservación del medio ambiente a través, en este caso, de personas del sector privado y organizaciones de la sociedad civil que buscan el marco jurídico apropiado que les provee nuestra legislación provincial para constituirse como reservas privadas”.

Agregó Díaz que “es una categoría de protección que esta prevista en la Ley de Áreas Protegidas y el Ministerio de Ecología, a través de su equipo técnico, ayuda a formular en cuanto a los planes de manejo, en cuanto al control de fiscalización de estas áreas que de ser un predio privado sin otra característica especial, a partir de su constitución como reserva privada, pasa a ser un área protegida y también vincula al Estado provincial en lo que es el cuidado y la preservación del predio”.

Respecto a los cambios que por esas horas se evaluaban en el Gobierno nacional, el ministro sostuvo que, como casi todo el país los tomaba con un poco de incertidumbre, aunque aún no se sabía que el Ministerio de Ambiente pasó a ser una Secretaría de Estado, dependiente de Presidencia de la Nación, Díaz consideró que “afortunadamente los lineamientos estratégicos políticos de la provincia de Misiones son muy claros y parte de lo que es el gobierno de la Renovación. Se menciona como una posibilidad que el ministerio de Ambiente de la Nación pierda esa categoría, esperamos que no suceda, no es una buena señal, siempre la gestión ambiental estuvo en nuestra provincia en un lugar destacado, fue el primer Ministerio de Ecología que se creó en todo el país”.

Sobre la importancia de que continuara siendo ministerio, el funcionario expresó que, “esperemos que la sostenga en ese rango porque es muy importante para todas las provincias trabajar en un contexto donde sabemos que el interlocutor es una persona que está en contacto directo con las más altas líneas políticas del gobierno nacional y ojala eso continúe de la misma manera porque es un aporte también en lo que es la gestión ambiental a nivel nacional”.

Reiteró Díaz que si bien no estaba anunciado formalmente esperaba que no bajara de rango, “especialmente por los fondos de la Ley de Bosques que hoy exige la autorización de un ministro que es el Ministro de Ambiente y tiene que ser derivado a otras áreas que también tiene otras incumbencias, otras reparticiones a las que atender, indudablemente podría implicar que se relegue un poco la consideración de estos fondos que son tan importantes para el funcionamiento, especialmente lo que tiene que ver con los bosques nativos en todas las provincias y también en la de Misiones”.

Ante la consulta periodística precisó que “el año pasado nuestra provincia en virtud de lo que es el Fondo asignado que se distribuye en todo el país recibió 12 millones de pesos, eso fue volcado para atender cerca de 30 planes de conservación y de uso sustentable, muchos de reservas privadas como lo estuvimos señalando. Por supuesto que la llegada de esos fondos este año esperamos que se concrete que se lo hemos pedido personalmente al ministro (Sergio) Bergman, entendemos que va a ser así y también al mismo tiempo hacemos este llamamiento que la categoría de Ministerio se mantenga en lo que es la estructura del Gobierno nacional porque es muy importante para todas las provincias”.