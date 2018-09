Fue en 1987 y ahora se volvió viral: Roberto Gómez Bolaños y una particular lección sobre los superhéroes

Una antigua entrevista al humorista revolucionó las redes sociales. Fue hace más de tres décadas, pero sus dichos aún tienen vigencia.

Una entrevista de 1987 a Roberto Gómez Bolaños se hizo viral este fin de semana. El periodista deportivo Walter Rotundo compartió un fragmento de la nota que le realizaron al humorista los periodistas Jorge Guinzburg y Carlos Abrevaya en La noticia rebelde, y las redes estallaron.

“¿Qué piensa de los héroes como Superman o He-Man?”, le consultó Abrevaya a Chespirito. Y su respuesta fue contundente: “No son héroes, no. Héroe es el Chapulín Colorado. Y esto es en serio”.

Acto seguido, Gómez Bolaños explicó el porqué de su pensamiento. Su contestación fue tan sorpresiva como concisa, y ahora muchos en las redes sociales la interpretaron como una lección de vida.

“Cuánta sabiduría”, “Qué genio, por Dios” o “Un fuera de serie”fueron algunos de los comentarios que recibió el tweet que publicó Rotundo. “Este video debería ser obligatorio en todos los jardines de infantes…”, había comentado el periodista.

Concretamente, Chespirito explicó que “el heroísmo no consiste en carecer de miedos, sino en superarlos”. Y añadió: “Aquellos que no tienen miedo, como Batman o Superman, son todopoderosos, no pueden tener miedo. Pero el Chapulín Colorado se muere de miedo, es torpe, débil, tonto… y consciente de esas deficiencias, se enfrenta al problema. ¡Eso es un héroe!”.

Además, Bolaños remarcó la importancia de la derrota: “Esa es otra característica de los héroes. Los héroes pierden muchas veces. Después sus ideas triunfan, pero mientras tanto el héroe… ¿cuántos fusilados conocemos?”.

El cierre también fue épico. “Es filosófico esto. Yo pensé que era un autor cualquiera y es un filósofo”, le contestó Guinzburg al humorista, en aquel momento. Y, con su característico estilo, Abrevaya había sentenció: “¡No contabas con su astucia!”.