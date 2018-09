Corte de ruta en Victoria: Semana clave para el conflicto del peaje

Este lunes nuevamente los vecinos de Colonia Victoria volvieron a corta la ruta 12 a la altura del peaje, en el horario de 14 a 22 horas, en reclamo de respuestas y soluciones por parte de la empresa concesionaria Caminos del Paraná, que desde agosto incrementó la tarifa a 40 pesos en el lugar cuando en Santa Ana (donde se ve la autovía y obras complementarias) cobran 30. Exigen tarjetas gratuitas para los habitantes de Victoria y en este marco se espera una importante reunión entre funcionarios nacionales y funcionarios de la zona para destrabar el conflicto, cuando paralelamente también los vecinos preven abrir el camino alternativo al peaje.

Al respecto y en diálogo con Misiones Online, el presidente del Concejo Deliberante de Victoria, Mariano Portillo señaló que “ante la falta de respuestas volvimos a la ruta 12 este lunes de 14 a 22 horas, y los cortes van a seguir hasta que tengamos algo definido por parte de la empresa concesionaria. Para este martes ya organizamos también para cortar de 13 a 21 horas, y dejamos pasar los vehículos cada 10 o 15 minutos”.

Y agregó “como digo siempre, no nos gusta cortar la ruta, nos turnamos en grupos para hacerlo porque todos trabajamos acá y no queremos molestar a los trabajadores de la zona norte tampoco, pero no nos dejan otra opción ante tantos años de ignorar nuestros reclamos y ante la falta de cumplimiento de las cosas que dicen, porque en el aumento de hace unos meses atrás cuando llegó a 30 el peaje nos prometieron no volver a aumentar este año, pero en pocos meses lo volvieron a hacer y otra vez más caro que Santa Ana donde esta la autovía y obras complementarias. Por eso cualquier propuesta que nos hagan la queremos firmada y por escrito, porque es evidente que no podemos confiar en ellos”.

Además dijo “es increible que esta empresa concesionaria no busque negociar con nosotros y prefiera perder plata como lo esta haciendo, no entendemos que sean tan duros con nosotros, que somos humildes ciudadanos y trabajadores de la zona norte, es muy triste lo que sucede”.

Portillo adelantó también que “esta es una semana clave, de definiciones, porque en estos días viajarán a Buenos Aires el diputado provincial Julio Cesar Chun Barreto junto al intendente de Victoria Hugo Andino, para reunirse con autoridades de Vialidad Nacional y plantear nuestras peticiones ante Nación. Y también estamos esperando que mejore el tiempo para poder poner en condiciones el camino alternativo y abrirlo nuevamente”.

Cabe recordar que hace un par de semanas, por medio de una reunión mantenida en Buenos Aires, entre el diputado Julio César Barreto, el intendente de Montecarlo Carlos Lovato, y Ezequiel Christie Newbery, gerente ejecutivo de Planeamiento y Concesiones Viales de la Nación, los funcionarios misioneros trajeron consigo dos propuestas para resolver el conflicto del peaje en Colonia Victoria.

Una de las propuestas de Newbery fue retrotraer el precio de las tarjetas a cómo era antes del 1 de agosto, es decir bajarlo de los 13 de pesos que pagan ahora a 9.70. Y la otra oferta que hizo en este sentido fue la de implementar un sistema nuevo (similar al que se utiliza en Europa) que detecta electrónicamente el vehículo por medio de una oblea que colocan en el auto, y que sirve para que el vecino pague una sola vez el peaje, “pero de esta segunda alternativa no se estableció el precio aún” indicó el diputado Barreto en diálogo con Misiones Online.

Y es justamente ese detalle el que quieren conocer los vecinos de Victoria para ver si aceptan o no la propuesta de Vialidad Nacional. “Hace 26 años pagamos peaje para poder entrar o salir de nuestras casas, para ir al hospital, la farmacia o a cargar combustible en la estación de servicio ubicada a 500 metros de las casillas y la verdad que estamos cansados de esto porque no es justo. Ni una sola obra hicieron en la zona en todo este tiempo y cada vez nos quieren cobrar más caro. No hay forma de explicar que Santa Ana pague 10 pesos menos que nosotros teniendo autovía y las obras espectaculares que se ven ahí. No es justo lo que hacen con nosotros” resaltaron.

Desde el 17 de agosto los vecinos de Victoria se encuentran “en pie de guerra” cortando la ruta nacional 12 a la espera de soluciones por parte de la empresa concesionaria.