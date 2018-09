El primer deportista misionero que competirá en un Mundial de Triatlón aseguró: “Voy a traer la medalla a Misiones”

Come support team Australia at the ITU World Triathlon Grand Final

Set the dates in your diary, 12-16 Sep, come check out the world's best battle it out at Destination Gold Coast #WTSGoldCoast 🌎🏆🏊🚴‍♀️🏃🏖️

Publicado por 2018 ITU World Triathlon Grand Final Gold Coast em Quarta-feira, 29 de agosto de 2018