Preocupación en la UIA ante posibles nuevos impuestos a las exportaciones agroindustriales

“Si queremos un país desarrollado y exportador, cuidado con retroceder en materia fiscal”, dijo el vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja. El empresario criticó la eventual aplicación de nuevos impuestos a las exportaciones que analiza el gobierno nacional entre la batería de medidas económicas que estudian para renegociar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para reducir el déficit fiscal.

En la búsqueda de intentar llevar calma a los mercados, ya encontró la primera objeción. El vicepresidente de la UIA advirtió hoy sobre la medida en una entrevista con Radio Mitre.

El dirigente Funes de Rioja afirmó que concuerda con el objetivo del Gobierno de reducir el déficit, pero reclamó que la poda se aplique sobre el gasto público y no con nuevas medidas impositivas sobre las exportaciones. “Tenemos que terminar con el déficit fiscal haciendo un Estado eficiente, reduciendo el gasto público”, pidió el empresario.

“El empresariado está de acuerdo con equilibrar las cuentas públicas, pero no exportar impuestos porque toda la competitividad muere”, señaló. El presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) pidió “potenciar la capacidad de producción, empleo y exportación” y resaltó que con nuevos impuestos “los más castigados son los sectores de producción primaria y valor agregado”.

Funes de Rioja afirmó que el sector empresario “necesita previsibilidad” sobre el tipo de cambio: “Nos interesa un dólar competitivo y no un dólar especulativo, no es negocio para ningún empresario no saber dónde esta parado”, indicó. El dirigente empresarial señaló que “la incertidumbre es lo peor para generar un clima de crecimiento e inversión que el país necesita”.

PE