La CoProTé no llegó a un acuerdo y el ministro Garay deberá fijar el precio garantía del Té

Este viernes, en la localidad de Campo Viera, se reunieron los representantes de los distintos sectores que componen la cadena tealera, con el fin de retomar la reunión de la Comisión Provincial del Té (CoProTé), posterior al cuarto intermedio desde el día viernes pasado, con el objeto de discutir el nuevo precio para la materia prima que deberá regir a partir de la próxima zafra; pero sin llegar a un acuerdo.

En el encuentro se plantearon fundamentalmente el cumplimiento de los precios fijados, el pago de contado o a plazos razonables y la fiscalización en la comercialización. No se llegó a un acuerdo de precio, hubo propuestas del sector de la producción y prestadores de servicios entre u$s 0.08 y $0.11 para el kg de brote de té equivalente en pesos que sea actualizable de acuerdo al comportamiento de la moneda norteamericana. Los exportadores no fijaron postura, dado la incertidumbre en la economía y los mercados.

Al no haber acuerdo y según establece la ley, deberá fijar el ministro del Agro y la Producción, el precio garantía de la materia prima.

La reunión estuvo encabezada por el intendente de la localidad de Campo Viera, Juan Carlos Ríos y en representación del Ministro del Agro y la Producción, el Subsecretario de Desarrollo y Producción Vegetal, Ingeniero Yaco Mazal; APAM, INTA, Ministerio de Industria de la Provincia de Misiones, Dirección de Comercio Exterior de la Provincia, Ministerio del Agro de la Provincia, Federación Agraria Argentina, UATRE, CETA, Cooperativa Yerbatera Dos de Mayo, productores y prestadores de servicios entre otros