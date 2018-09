Karting: Con una cifra histórica de 127 pilotos comenzó el show de la gran fecha de Invitados en Posadas

Comenzó la actividad de la sexta fecha del Campeonato Misionero de Karting en Pista en el Kartódromo “Jambrina Pastori” del Autódromo “Rosamonte” de Posadas, la gran fecha especial tiene un total de 127 pilotos, una cifra histórica para la especialidad de la Federación Misionera de Automovilismo Deportivo( FEMAD).

La pole en Estándar quedó para César Villar en una clasificación atípica por la lluvia que le tocó a la categoría por las inclemencias del clima. En Máster 200cc, Julián Sudo, Cajeros Promocional para Armando Samwald y Senior fue para José Luis Gonzalez.

Julio Da Silva en 110cc, Tomás Alcaraz en Escuela, Bautista Bustos en 10hp y Mairú Herrera en Copa Damas.

Recordemos que esta fecha tiene a Carlitos Okulovich, Rafa Morgenstern, Tomás Sniechowski, Juan Pablo Pastori, Fernando Ayala entre algunas figuras nacionales que volverán a sus inicios en esta cita especial junto a los nuevos valores que tiene el semillero del automovilismo misionero

Así fue la primera jornada

Cerca de las 11 arrancó la actividad de esta fecha con cielo cubierto que mezclaba cada tanto alguna llovizna, pero que no opacó para nada la actividad en el trazado número 5 del Kartódromo del Autódromo “Rosamonte” que comenzó a vivir los entrenamientos de titulares e invitados. Las diferentes duplas comenzaron a trabajar en la puesta a punto de sus diferentes kartings.

A la hora de la clasificación, la mayoría optó por pilotos titulares en Máster 200, Julián Sudo logró una nueva pole sumando puntos importantes para el campeonato que lo tiene luchando con Mauricio De Lima. Sudo que tendrá dupla con Dante Metner y Mauricio De Lima/Gustavo quienes fueron segundo. Tercero, Héctor Hartmann. En Cajeros Promocional, Armando Samwald/Juan Pablo Pastori segundo Maxi Hipólito/Nicolás Sniechowski y tercero Yoryi Kibisz/ Jonathan Rasmusen..

En 4T Senior, la vuelta de José Luis Gonzalez fue de la mejor manera quedando con el “1”.El oriundo de Virasoro superó a Alan Bohn/Reneé Pletsh y tercero Diego Bogado/Nicolás Fernandez.

En Estándar, César Villar fue el que se quedó con la poleposition. Fue una clasifica atípica de la tarde tras una copiosa lluvia, seguido de la dupla Damián De Lima/Marcos Lory quien fue el mejor de su tanda. Después, entre las principales posiciones, Ezequiel Mieres/Fernando Ayala y “Chicho” Grimaldi/Rudi Bundziak.

Mañana desde las 8,30 los tanques llenos. Series Clasificatorias para las categorías Escuela, 110cc y 10hp-Copa Damas. Luego las carrera de Titulares desde las 11,30. A las 12,45 las competencias finales de Escuela, 110cc y 10hp Copa Damas.

Cerrará la actividad de esta sexta fecha, las carreras de pilotos “Invitados” con la primera a las 14.10. El último espectáculo, a las 15.10 con la categoría 4T Estándar.

Clasificaciones Estándar

1° Tanda Clasificatoria 4T Estandar a 5 min

Competitor Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed

1 690 C.Villar/ R.Pletsch 0.000 6 49.543 6 110.45 km/h

2 643 E.Mieres/ F.Ayala 0.393 6 49.936 6 109.58 km/h

3 601 F.Bustos/ G.Kran 0.923 6 50.466 3 108.429 km/h

4 610 R. Errecaborde/ M.Ghiberto 1.031 5 50.574 3 108.198 km/h

5 687 C.Gomez/ V.Gomez 1.337 6 50.880 4 107.547 km/h

6 688 G.Weiss/ A.Weiss 1.739 6 51.282 5 106.704 km/h

7 642 M.Herrera/ R.Morgestern 2.076 6 51.619 6 106.007 km/h

8 631 Francisco Repula 2.460 6 52.003 6 105.225 km/h

9 645 Milena Cristina Fleck 2.852 6 52.395 2 104.437 km/h

10 636 Gaston Schaffer 4.547 6 54.090 6 101.165 km/h

11 616 R.Fernandez/ F.Ledesma 6.054 6 55.597 6 98.423 km/h

12 614 E.Escobar/ L.Escobar 8.809 2 58.352 2 93.776 km/h

2° Tanda Clasificatoria 4T Estandar a 5 min

Competitor Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed

1 641 D.De Lima/ L.Marcos 0.000 6 49.986 4 109.471 km/h

2 621 F.Grimaldi/ R.Bundziak 0.105 6 50.091 6 109.241 km/h

3 602 A.Lukoski/ B.Alcaraz 0.377 6 50.363 5 108.651 km/h

4 612 W.Nobs/ A.Nobs 0.599 6 50.585 4 108.174 km/h

5 677 Y.Lukoski/ G.Vanczik 0.827 6 50.813 2 107.689 km/h

6 632 R.Ferreyra/ G.Kruger 1.195 6 51.181 4 106.915 km/h

7 680 Y.Lory/ M.Lopez 4.871 6 54.857 6 99.75 km/h

8 652 A.Kruse/ C.Hettinger 5.934 6 55.920 2 97.854 km/h

9 661 Ezequiel Fernando Hendges 8.722 5 58.708 4 93.207 km/h

10 629 Ferrari/ Sniechowski 11.896 2 1:01.882 2 88.426 km/h

Clasificacion 200 Master a 5m

Competitor Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed

1 525 J.Sudo/ D.Metner 0.000 6 48.201 4 113.525 km/h

2 581 M.De Lima/ G.Kran 0.625 6 48.826 6 112.071 km/h

3 512 H.Hartmann/ I.Hartmann 0.753 6 48.954 3 111.778 km/h

4 532 N.Da Cruz/ M.Pascual 0.795 6 48.996 6 111.683 km/h

5 544 R.Lukoski/ T.Sniechowski 0.970 7 49.171 6 111.285 km/h

6 524 Horacio Do Reis/Nahuel Umfurer 1.128 5 49.329 4 110.929 km/h

7 560 O.Bartel/ F.Escalada 1.357 6 49.558 3 110.416 km/h

8 502 F.Bonda/ N.Rojas 1.454 5 49.655 5 110.2 km/h

9 559 F. Fernandez/ L.Ibañez 2.000 5 50.201 5 109.002 km/h

10 531 C.Paiva/ S.Pavon 2.294 6 50.495 2 108.367 km/h

11 555 G.Dalarda/ I.Kalitko 2.919 6 51.120 2 107.042 km/h

12 557 M.Sarchetti/ F.Mascagni 5.425 3 53.626 1 102.04 km/h

13 514 J.Alarcon/ L.Sarchetti 6.366 4 54.567 2 100.28 km/h

Clasificacion Cajeros Promocional 5 m

Competitor Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed

1 227 A.Samwald/ J.P.Pastori 0.000 6 48.310 5 113.268 km/h

2 238 M.Hipolito/ N.Sniechowski 0.335 6 48.645 3 112.488 km/h

3 202 Y.Kibysz/ J.Rasmusen 0.582 6 48.892 4 111.92 km/h

4 221 Cristian Fabian Hettinger 0.626 6 48.936 5 111.82 km/h

5 273 F.Carre/ R.Gonzales 0.754 6 49.064 6 111.528 km/h

6 215 C.Iwanczuk/ B.Alcaraz 1.256 6 49.566 3 110.398 km/h

7 204 W.Raschle/ L.Stupiski 1.852 5 50.162 5 109.087 km/h

8 234 Mauricio Ariel Hlynianyj 2.333 4 50.643 3 108.05 km/h

9 206 S.Pawluk/ M.Vereschuk 3.477 5 51.787 5 105.664 km/h

10 226 M.Nuñez/ S.Panasiuk 3.668 5 51.978 4 105.275 km/h

11 288 Rodrigo Yamil Casco 4.665 6 52.975 6 103.294 km/h

12 220 F.Feldmann/ C.Nedel 5.550 3 53.860 2 101.597 km/h

Clasificacion 4T Senior 10 Min

Pos

Competitor Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed

1 458 Jose Luis Gonzalez 0.000 6 48.995 6 111.685 km/h

2 411 A.Bhon/ R.Pletsch 0.319 6 49.314 3 110.962 km/h

3 431 D.Bogado/ N.Fernandez 0.716 5 49.711 5 110.076 km/h

4 445 M.Silvero/ M.Duette 0.831 6 49.826 4 109.822 km/h

5 422 Leticia Ponce De Leon 0.868 6 49.863 4 109.741 km/h

6 435 C.Fleck/ C.Okulovich 1.086 6 50.081 3 109.263 km/h

7 433 G.Kobernick/ M.Lory 3.048 3 52.043 3 105.144 km/h

Clasificacion 110cc 5m

Competitor Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed

1 302 Julio Alberto Da Silva 0.000 6 51.894 5 105.446 km/h

2 303 Maximo Aguistin Da Cruz 1.415 6 53.309 5 102.647 km/h

3 306 Barrios Alejandro 2.895 6 54.789 5 99.874 km/h

4 309 Melisa Alejandra Barrios 3.613 5 55.507 5 98.582 km/h

5 307 Fiorella Santamaria 4.043 5 55.937 4 97.824 km/h

6 310 Geronimo Piñero 5.006 5 56.900 5 96.169 km/h

7 304 Valentino Gorostiague 5.134 6 57.028 6 95.953 km/h

8 305 Zadquiel Andres Ojeda 28.643 3 1:20.537 2 67.944 km/h

Clasificacion Escuela a 5min

Pos

Competitor Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed

1 7 Tomas Alcaraz 0.000 6 55.267 4 99.01 km/h

2 5 Renato Longarzo Skanata 2.010 4 57.277 4 95.536 km/h

3 4 Enzo Nicolas Guttierez 3.030 4 58.297 3 93.864 km/h

4 10 Santino Dolce 3.228 5 58.495 4 93.546 km/h

5 6 Candela Espindola 4.583 5 59.850 3 91.429 km/h

6 3 Brian Batista 5.974 1 1:01.241 1 89.352 km/h

Clasificacion Estandar 10 Hp – Copa Dama

Competitor Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed

1 104 Mairu Herrera 0.000 6 50.901 6 107.503 km/h

2 106 Monica Suarez 0.962 6 51.863 6 105.509 km/h

10 HP

1 702 Bautista Bustos 1.255 6 52.156 4 104.916 km/h

2 711 Santiago Kran 1.926 6 52.827 4 103.583 km/h

3 116 Mara Sena 15.356 4 1:06.257 4 82.588 km/h