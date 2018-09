Por el dólar, suben 20% precio de los autos

El cierre de la semana para el sector automotor no podía ser peor. Por la fuerte suba del dólar, prácticamente no hubo operaciones ya que la mayoría de las terminales suspendieron la facturación a su red ante la incertidumbre cambiaria. Tampoco hubo compradores que también frenaron toda decisión de adquisición hasta tener un panorama más calmo. Todo esto se produjo en un contexto donde no había precios confiables para los 0km. Si bien algunas marcas adelantaron aumentos del orden del 3% en los últimos días para corregir el desequilibrio que provocó el salto de la cotización de la moneda estadounidense, la parálisis del mercado fue tal que esos valores casi no fueron aplicados. La expectativa estaba centrada en la estrategia de las automotrices para el mes que comenzó . Y ahí es donde llegan las malas noticias.

La primera automotriz en enviar a su red una nueva lista de precios para septiembre fue General Motors. Comunicó a sus concesionarias que desde este viernes, el precio de los modelos Chevrolet aumentaron 20%. También Volkswagen informó una suba de 13% para este viernes y 7% desde el lunes; este desdoblamiento busca apurar el cierre de operaciones, para mejorar los patentamientos del mes, sabiendo que la semana próxima los 0km estarán más caros. Por su parte, Renault aunució aumentos del 10%, Honda del 12% y Peugeottambien del 12%.

Para tener una idea de este “aumentazo”, en un sólo mes, el precio de los 0km subirán lo mismo que el promedio de todo 2017. Es un porcentaje que impacta ya que se produce en un contexto de fuerte caída del mercado. El lunes, la cámara que agrupa a las concesionarias (ACARA), dará a conocer los patentamientos de agosto con una caída por encima del 25% respecto a igual mes del año pasado. No se sabe si se mantendrán las bonificaciones pero lo seguro es que esta suba golpeará fuerte en el mercado y, especialmente, en el sistema de plan de ahorro previo.

La decisión de esta terminal de anunciar este “aumentazo” tiene que ver con que la incidencia del dólar en este sector es muy grande. El 70% de los vehículos que se venden en el país son importados y los de producción nacional cuentan con la mayoría de sus piezas que llegan del exterior.

Hasta esta hora, las otras terminales no difundieron sus precios para septiembre. Es probable que Renault la difunda este viernes. Sólo, de manera extraoficial, se anticiparon ajustes de hasta 7% pero que deberán ser confirmados o modificados con las listas oficiales. Como el mercado es muy competitivo, cada marca está expectante de lo que hace el resto para decidir su estrategia. Por eso, entre hoy y el lunes se conocerán los aumentos que apliquen otras empresas.

Si bien el aumento de los modelos Chevrolet impacta, los precios de los autos siguen retrasados respecto al dólar. Hasta julio habían tenido un ajuste en el año de alrededor de 50% mientras que el dólar aumentó un 100%. Es cierto que este aumento está por arriba de la inflación y los ajustes salariales. Eso explica el derrumbe del mercado que este año estará más cerca de 800.000 que de las 900.000 unidades previstas hace unos meses.