Afirmó Ricardo Welbach que, “La gobernabilidad no se la damos a un presidente, se la damos a los argentinos”

Admitió el diputado nacional del bloque renovador, Ricardo Welbach, que el análisis del Presupuesto nacional que ingresará en los próximos días al Congreso de la Nación será difícil por el contexto económico que atraviesa el país y destacó que los diputados misioneros apoyarán en general, pero serán estrictos en particular si algo afecta a la provincia, además, destacó al final de la entrevista con Misiones OnLine que “la gobernabilidad no se la damos a un presidente, se la damos a los argentinos”.



Dijo Welbach que el análisis del presupuesto tendría que iniciarse en los próximos días, “supuestamente va a ingresar a mediados de septiembre, vamos a ver qué cosa se plantean y además esperamos que en estos días también la evolución de los acontecimientos económicos, porque por ahí hablamos de variables que son imposibles sostenerlas en este momento para que se pueda elaborar un presupuesto”.



Agregó que evidentemente “va a ser difícil sí, va a ser un momento difícil y en particular por las partidas, en un escenario con una devaluación importante y con un dólar fluctuante permanentemente es muy difícil elaborar un presupuesto”.

Respecto al Fondo Federal Solidario o Fondo de la Soja, sostuvo el legislador nacional que “está comprometido ya, el gobernador (Hugo Passalacqua) lo ha dicho públicamente el Fondo de la soja ha sido reemplazado. Ha sido reconocido por parte del Gobierno nacional que va a ser de otra forma como lo expreso el gobernador pero sí se va a sostener el dinero especial para los municipios. La provincia va a acompañar ese proceso pero no va a ser con crédito sino que se va a hacer cargo la provincia, tengo entendido que se va a implementar de esa forma”.



Sobre la postura del boque misionerista en la Cámara de Diputados de la Nación, Welbach indicó que, “nuestro trabajo y lo que venimos haciendo todo este tiempo es un aporte y ante esta circunstancia vamos a votar el presupuesto en general, pero en particular, cada cosa que afecte a la economía de Misiones y a las necesidades reales lo vamos a plantear, la idea ha sido si empre esa”.



Agregó que, “el presupuesto que me toco votar el año pasado hemos cuidado que el FET siga estando, hemos cuidado obras importantes para la provincia que iniciaron el proceso, el caso de los puentes internacionales se iniciaron ya los estudios de las cuestiones complementarias, fundamentalmente el de factibilidad así que estamos en ese mismo espíritu, no es oponernos por oponernos, creo que es un momento difícil de lo político institucional y debemos cuidar la institución, nosotros no ofrecemos votos a cambio de…, tenemos que estar como dirigentes a la altura de las circunstancias y la gobernabilidad no se le da a alguien se la damos al país, no se le da a un Gobierno, no se le da a un presidente, la gobernabilidad la damos a los argentinos”.