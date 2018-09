Ricardo Centurión pidió disculpas a la hinchada de Racing por los gestos en el partido contra River

El jugador se refirió al gesto que hizo en la cancha de River y afirmó estar “avergonzado”. Y agregó: “Saben lo que siento por esta camiseta, no fue la intención hacerle mal al hincha de Racing

Tras irse expulsado en el partido de la eliminación de la Copa Libertadores frente a River, el polémico jugador de Racing debió salir a pedir disculpas por el gesto que le hizo a la hinchada de River.

Ricardo Centurión fue el protagonista de un nuevo escándalo tras irse expulsado en el partido en el que Racing quedó eliminado en manos de River de la Copa Libertadores y en el que se dibujó con una mano la franja de la camiseta de Boca para provocar a los hinchas del “Millonario”.

Ese gesto cayó mal en los hinchas de Racing. Por eso el jugador debió salir a pedir disculpas en un video que fue publicado por Racing en su cuenta oficial en Twitter.

“Estos días me sentí mal por la actitud que tuve el otro día en la eliminación en el partido contra River. Quería disculparme”, expresó Centurión. Y agregó: “El gesto que tuve es porque en esa cancha había ganado en el pasado. No fue con la intención de hacerle mal a los sentimientos del hincha de Racing. Ustedes saben que por esta camiseta dejo la vida y no tengo que explicar lo que siento por el club”.