Prófugos: El Gobierno de Misiones ofrece un millón de pesos por información

Lo confirmó el Ministro Marcelo Pérez

Mediante la Resolución del Ministerio de Gobierno, firmada por su titular Marcelo Pérez, el Gobierno de la provincia de Misiones ofrece, dentro del territorio de la provincia, una recompensa de hasta un millón de pesos, “destinada a los ciudadanos misioneros, que si haber intervenido en el hecho delictual, brinden datos útiles a fin de lograr la aprehensión de quienes se encuentren prófugos y que tengan pedido de captura solicitado por la Justicia Provincial o Federal”.

Además tiene alcance para quienes brinden información que permita el esclarecimiento de delitos “con investigación judicial”, como el tráfico de personas, tráfico de estupefacientes, privación ilegal de la libertad, sustracción de menores, robo a entidades bancarias, delitos penales económicos o aquellos que por su gravedad justifiquen la recompensa.

Si bien la Resolución, que se dio a conocer esta semana, no tiene un destinatario directo ni especifica una causa en particular, remite de inmediato a uno de los prófugos más buscados en este momento por la Justicia Federal, el misionero Oscar Thomas, ex director ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) que tiene pedido de captura por parte del juez federal Claudio Bonadío por estar mencionado en los cuadernos del chofer Centeno.

Además, el Gobierno nacional ofrece una recompensa de 500 mil pesos de por información fidedigna que permitan la aprehensión de Thomas, cuya captura fue solicitada además a Interpol, por lo que tiene pedido de captura internacional.

Oscar Thomas. Ex director ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) con pedido de captura

Para el ministro Pérez la recompensa que ofrece el Gobierno provincial por información sobre prófugos de la justicia es un aporte de Misiones.

Consultado el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez sobre la Resolución mediante la cual el Gobierno de la Provincia de Misiones ofrece una recompensa de un millón de pesos a los ciudadanos misioneros que, “sin haber intervenido en el hecho delictual” brinden datos útiles a fin de lograr la aprehensión de quienes se encuentren prófugos y que tengan pedido de captura por parte de la Justicia provincial o federal dijo, en diálogo con Misiones Online, que es un aporte de la provincia en la búsqueda de prófugos o quienes hayan cometido algún delito.

Sobre el monto que duplica al ofrecido por el Gobierno nacional por algunos prófugos, sostuvo que es “puro misionerismo” y que abarca a otros delitos como tráfico de personas, tráfico de estupefacientes, sustracción de menores entre otros delitos, destacando las acciones que desarrolla la provincias en el combate contra el narcotráfico y que como dice la resolución está destinada a ciudadanos misioneros que brinden información fehaciente.

Agregó que no está dirigido a nadie en particular y que respecto al ex director Ejecutivo de Yacyretá, Oscar Thomas, no se recibió en Misiones ninguna orden del juez para su búsqueda, destacando el proyecto de comunicación que aprobó la Legislatura provincial sobre si hay un pedido de la Justicia se solicitará su difusión en los medios de la provincia, queda claro que acá no se protege a nadie”, enfatizó.

También destacó que la información brindada tiene que ser verificable y comprobable como para permitir la detención del prófugo en cuestión o el esclarecimiento fehaciente del delito denunciado.