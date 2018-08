Emsa sigue realizando inversiones para mejorar el servicio y trabajan en la puesta en marcha de grandes líneas en varios municipios

El presidente de Emsa, Guillermo Aicheler, dijo que vienen realizando una fuerte inversión para mejorar la prestación de servicio. En este sentido precisó que están invirtiendo unos 70 millones de pesos para reparar postes, cableados. Además están trabajando en renovar el parque vial. Hoy entregaron en Posadas dos camionetas 0 Km y una grúa, de igual manera una para el interior e irán recibiendo nuevos móviles.

Contó que están recorriendo el interior con el secretario de Energía Sergio Lanziani, informando sobre la situación energética de Misiones y lo que se está haciendo para mejorar. Al respecto dijo que priorizaron la reparación de líneas de Wanda, Andresito, ya que fue la peor zona de cortes que se han registrado en los últimos tiempos. La segunda zona a trabajar será San Vicente a San Pedro, donde también los reclamos son fuertes.

En paralelo, indicó que trabajan en poner en marcha dos grandes líneas que implica unos 60 kilómetros de Capioví a Eldorado, con el Comité Argentino de Administración de Fondos Fiduciarios, en cuyas manos está el financiamiento. También de Campo Viera, hasta 25 de Mayo, San Vicente, El Soberbio, hacia el Moconá. Precisó que son grandes obras y se hacen con fondos internacionales. Dijo que además siguen buscando financiamiento para la línea de Posadas-San Isidro hacia Oberá-Alem.

El funcionario sostuvo que están realizando un esfuerzo de no parar para que no falte energía en el verano. Manifestó que la preocupación es por el precio dólar que conlleva a la suba de los insumos, donde no sólo los precios son preocupantes sino que muchos proveedores no quieren vender. De todas maneras, manifestó que tiene certeza que el trabajo que comenzaron no va a parar y podrán dar tranquilidad a los misioneros.