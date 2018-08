Alejandro Haene: “No vemos hasta ahora cuál es el plan, en el sector todo es pesimismo, no le veo la salida”

El presidente de la Confederación Económica de Misiones (CEM), Alejandro Haene, indicó que desde el sector empresarial no consiguen entender cuál es el plan que tiene el Gobierno nacional para gestionar la economía. Afirmó que le gustaría “transmitir optimismo” pero no encuentra argumentos para hacerlo. Destacó la articulación público privada que permitió desarrollar en Misiones programas como el Ahora Misiones en sus distintas versiones y observó que a escala nacional no se ve la misma capacidad creativa para buscar soluciones.

“Pasamos por un momento difícil, nos está faltando que nos digan expresamente cuál es el plan. No vemos hasta ahora cuál es el plan y en el mientras tanto soportamos tasas de 60 por ciento para calmar al dólar y ni así lo calmaron. No puede ser que el ministro Dujovne diga ‘el lunes les digo el plan’, no puede ser solo el ministro de la baja del gasto ¿Cuál es la línea de trabajo? Así perdimos la brújula”, indicó el presidente de la CEM.

Haene señaló que ayer realizaron una reunión plenaria en Oberá de la que participaron 16 cámaras empresariales asociadas a la CEM y la visión generalizada en esa reunión fue de profundo pesimismo. “En el sector todo el pesimismo. No le veo la salida”, dijo.

Una de las mayores preocupaciones de los empresarios tiene que ver con las dificultades asociadas a obtener financiamiento con tasas de referencia de 60 por ciento y en un contexto de extrema volatilidad. En ese sentido, el presidente de la CEM indicó que ayer el Banco Nación volvió a suspender la compra de cheques y sus autoridades no saben responder cuándo va a volver el crédito a la normalidad.

Con relación al contexto económico general el dirigente empresarial se declaró “optimista por naturaleza” y aseguró que le gustaría transmitir optimismo, pero advirtió que “uno no puede pasar por mentiroso”. “Uno le pone onda, trata de transmitir prudencia, tranquilidad. Los empresarios argentinos ya pasamos las siete plagas de Egipto y seguimos estando, pero no nos tiran una redonda”, dijo, apelando a una metáfora futbolística para señalar la falta de medidas gubernamentales que favorezcan al sector.

Afirmó que no se ve en el equipo que maneja la economía nacional un atisbo de imaginación para solucionar los problemas, ni siquiera una conexión con la realidad. “Hace cuánto que damos vueltas con el maldito y remanido artículo 10 y seguimos sin una solución”, ejemplificó.

En contraposición valoró la articulación público/privada basada en el principio del esfuerzo compartido que posibilitó en la provincia el avance los planes Ahora Misiones en sus distintos formatos.

Advirtió que ante la necesidad de achicar el déficit fiscal, es muy probable que el gobierno nacional aumente impuestos. “La carga impositiva es inaudita, no podemos más. Hay que salir a buscar a los que trabajan en negro, a los que no están inscriptos. Si todos pagaran una carga razonable de impuestos este debería ser un país normal, pero no es así, tenemos un IVA de 21 por ciento, pagamos 35 por ciento de Ganancias, tenemos retenciones sobre los sueldos”, señaló.