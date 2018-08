Vecinos de Posadas sobre el corte en la ruta 12:”Ellos tienen que ir a reclamar a donde corresponde”

Continúa el corte en la ruta 12 y Cabo de Hornos, diferentes organizaciones sociales se encuentran allí reclamando por los recortes en los presupuestos de comedores y merenderos de distintos barrios de Posadas, también se solidarizaron y se unieron a la protesta de los tareferos, quienes en distintos puntos de la provincia se encuentran pidiendo mejoras en los pagos de los subsidios interzafra. La gente debe cruzar caminando desde el comienzo del puente Zaiman hasta la avenida Cabo de Hornos para llegar a los colectivos, siendo casi 3km a pie.

Maris, oriunda de Posadas que trabaja como docente en Ñu Porá, contó que no está en contra de los reclamos que se están haciendo pero si está en desacuerdo con los cortes: “Ellos no tienen que estar reclamando acá, alguien se tiene que hacer cargo (…) ellos tienen que ir a reclamar a donde corresponde”. También comentó que muchas personas ayer optaron por irse en taxi por el Acceso Sur pero que no es factible hacerlo de vuelta debido a los altos costos del viaje.

La mayoría de las personas que por los cortes tuvieron que cruzar el puente caminando afirman estar de acuerdo con los reclamos pero no con las medidas que están tomando. Estela, quien trabaja en Posadas, comentó que ahora se tiene que levantar a las 5 am para llegar a tiempo a su trabajo en el centro de la ciudad y caminar casi 3 km para llegar al coelctivo. “Entiendo a la gente, hay mucha necesidad, pero creo que no es justo porque somos gente que va a trabajar, tienen que ir a la institución que corresponda” concluyó Estela.

En comparación con el corte del martes, el de hoy se hizo mucho mas largo y con más gente, haciendo que la gente tenga que caminas mas para llegar a los colectivos. Sabrina, afectada por el corte, dijo: “Quizás uno es joven y lo tolera, pero hay gente que viene con sus hijos, o tienen otras responsabilidades, tal vez no tienen tan flexibilidad en el trabajo para llegar tarde (…) hoy se hizo mucho más largo el trayecto”.