Hoy se realiza el sorteo de la fase de grupos de la UEFA Champions League 2018-2019: hora, TV y todo lo que hay que saber

En la ceremonia, que se realizará esta tarde en el Principado de Mónaco, la UEFA dará a conocer los emparejamientos de la competición de clubes más importante de Europa la UEFA dará a conocer los emparejamientos de la competición de clubes más importante de Europa.

La fase de grupos de la Champions League quedará definida esta tarde luego del sorteo que se realizará a partir de las 13 en Mónaco

Luego de la última etapa de repechaje, donde se clasificaron los seis equipos que todavía restaban conocerse, el torneo de clubes de la UEFA sorteará hoy los cruces de la primera ronda.

Con un cambio de horarios y una imagen renovada, la Liga de Campeones de Europa definirá en Mónaco la composición de sus grupos con 32 equipos que sueñan con llegar a la final del 1 de junio de 2019 en el Estadio Wanda Metropolitano de Madrid.

Los 32 clubes están divididos en cuatro bombos: el primero tiene al campeón vigente, Real Madrid, al campeón de la Europa League, Atlético de Madrid, y a los seis campeones de las principales ligas del continente, mientras que los otros tres están ordenados por el coeficiente.

En el mismo grupo no podrán quedar dos equipos del mismo país así como tampoco, por una decisión del Comité Ejecutivo de la UEFA, de Rusia y Ucrania. Además, los principales equipos están puestos en parejas (por ejemplo Barcelona/Real Madrid, Manchester City/Tottenham, Juventus/Inter, etc.) para que unos queden en los grupos A, B, C ó D, para jugar los martes, y los otros en los grupos E, F, G ó H, para jugar los miércoles.

LOS BOMBOS

Bombo 1: Real Madrid, Atlético Madrid, Barcelona, Bayern Munich, Manchester City, Juventus, Paris Saint-Germain, Lokomotiv,

Bombo 2: Borussia Dortmund, Porto, Manchester United, Shakhtar Donetsk, Benfica, Napoli,Tottenham, Roma

Bombo 3: Liverpool, Schalke, Lyon, Mónaco, Ajax, CSKA, PSV, Valencia

Bombo 4: Viktoria Plzen, Brujas, Galatasaray, Young Boys, Inter, Hoffenheim, Estrella Roja, AEK

TODO LO QUE HAY QUE SABER:

El ex futbolista brasileño Kaká será el gran invitado especial que participará en la ceremonia donde los clubes conocerán su suerte para tratar de quitar del trono al Real Madrid, que ha ganado el torneo 13 veces y de forma consecutiva en las tres últimas ediciones.

Una de las grandes novedades de este año es que cambiará el horario de competencia. Ya no se jugarán todos los partidos a las 20:45 CET, sino que habrá dos horarios diferentes de partidos: 18:55 y 21:00.

También se activará otra el cuarto cambio en las posibles prórrogas de la fase eliminatorias. Y además, para la final, los clubes podrán hacer una convocatoria de hasta 23 jugadores en lugar de los 18 actuales.

Por ahora no se implementará el uso de los Árbitros Asistentes de Video (VAR) porque la UEFA dice tener todavía “incertidumbres” sobre su aplicación, pese a que “monitoriza” su utilización en otras competiciones. Hace menos de un mes el italiano Roberto Rosetti, instructor del VAR para el Mundial de Rusia, reemplazó a su compatriota Pierluigi Collina como responsable de arbitraje en la organización.

La UEFA prevé repartir 3.250 millones de euros brutos entre sus competiciones de clubes (Champions y Europa League) a las que ha dotado de una nueva imagen para mostrar la creatividad, la excelencia y la inspiración de su fútbol.

Hora: 13:00 (Argentina, Uruguay y Chile) / 12:00 (Paraguay, Bolivia y Venezuela) / 11:00 (Perú, Colombia y México) / 16:00 GMT.

TV: ESPN y Fox Sports