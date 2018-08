Ecología suspendió los permisos de aprovechamiento de Bosques Nativos a la firma Tschirsch y constatará desmontes denunciados por la Comunidad Mbya Arroyo 9

La firma “Tschirsch Pablo Juan y Otros” contaba con la autorización de un Plan de Manejo Sustentable en su lote en San Vicente, aprobado por el organismo mediante actuaciones tramitadas por expediente N° 9900-02265/2015 y Resolución N° 686/16, Disposición N° 484/16, respetando todos los procedimientos definidos en la normativa vigente hasta el momento de la denuncia de la comunidad guaraní. Desde el organismo tomaron la medida de suspender “todos” los permisos otorgados de planes de aprovechamiento forestal de la empresa y comisionaron a personal de la Dirección de Control Forestal a la zona para constatar posibles desvíos a los lineamientos definidos en el Plan de Manejo sobre las tierras de Arroyo 9.

“Habiendo tomado conocimiento de la posible afectación de un inmueble que resultaría de propiedad de la Comunidad Guaraní “Arroyo 9” del municipio de San Vicente, por instrucciones del ministro de Ecología Juan Manuel Díaz, la Dirección General de Bosques Nativos procedió a suspender inmediatamente todas las actividades de aprovechamiento de Bosques Nativos, realizada por la firma Tschirsch Pablo Juan y Otros, habilitada para realizar tareas de aprovechamiento de bosque nativo de su propiedad lindante a dicha comunidad”, informaron hoy a través de un comunicado de prensa desde el organismo.

Representantes legales de la Comunidad Mbya Arroyo 9 presentaron el lunes una denuncia ante el Juzgado Civil y Comercial N°5 por el avance de máquinas forestales sobre el territorio indígena en la localidad de San Vicente, a la altura del kilómetro 1.984, provocando daños ambientales ante el apeo de bosques nativos y destrucción de vertientes de agua de las cuales se abastecían las 11 familias que habitan en la aldea guaraní.

En tanto, ayer por primera vez el Mburuvicha Casimiro Fernández llegó a la ciudad de Posadas para expresar un manifiesto a la sociedad ante la preocupación por “el avance de los “zanellos” forestales en nuestro territorio y en defensa de la conservación de la selva misionera, que es nuestra casa”.

La comunidad tiene reconocida por Ley Nacional 26.160 vigente, una territorialidad de uso sobre una superficie de 1.715 hectáreas en San Vicente. “Nunca nadie se acercó a intervenir por estos hechos denunciados de daños ambientales por vía administrativa”, sostuvo la abogada Rosana Rivas, en su carácter de apoderada de la Comunidad Mbyá Guaraní por parte del Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (EMIPA).

Antecedentes del privado ante Ecología

Desde Ecología señalaron que “la firma contaba con un Plan de Manejo Sustentable aprobado mediante actuaciones tramitadas por expediente N° 9900-02265/2015 y Resolución N° 686/16, Disposición N° 484/16, respetando todos los procedimientos definidos en la normativa vigente; el estudio de impacto ambiental así como el procedimiento de consulta previa que data de fecha del 16 de agosto del año 2016 y la Audiencia Publica correspondiente con fecha del 13 de diciembre de 2016, ambas con participación de la comunidad Mbya Guaraní conforme lo establece el convenio 169 de la OIT, y los Protocolos provincial y Nacional para el trabajo con las comunidades de los Pueblos Originarios”.

En tanto, agregaron que “en materia de procedimiento administrativo, todas las actuaciones se encuentran disponible para los interesados o sus representantes o apoderados de conformidad al artículo 80 de la Ley I – N° 89 (antes Ley 2970) Ley de Procedimiento Administrativo”.

Sobre este requerimiento fue el mayor reclamo de la abogada y Vasco Baigorri, por EMIPA, ya que sostenían en sus declaraciones que a la fecha no habían obtenido respuesta del organismo sobre los permisos del privado. La abogada Rivas señaló en diálogo con ArgentinaForestal.com que “con anterioridad fueron realizadas denuncias con todos los procedimientos administrativos y presentaciones correspondientes ante la Comisaría de San Vicente, la Municipalidad, el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables, pero no tuvimos respuesta si existe o no autorización de esta empresa para que avance con los “zanellos” que voltearon los bosques nativos en las tierras de las comunidad”.

De esta forma, desde Ecología confirmaron que el mencionado Plan de Manejo del privado cuenta con siete unidades o rodales de aprovechamiento y un cronograma gradual de intervención debidamente autorizados, propendiendo a la sustentabilidad del recurso nativo. “En este contexto –ante la denuncia de la Comunidad Mbya Guaraní Arroyo 9- la cartera ecológica procedió a comisionar a personal dependiente de la Dirección de Control Forestal a la zona presumiblemente afectada a los fines de constatar posibles desvíos a los lineamientos definidos en el Plan de Manejo.

Por Patricia Escobar