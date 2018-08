Desde la CGT Misiones advierten: “Si le falta el alimento al movimiento obrero, se vuelve incontrolable”

De cara al paro del 25 de septiembre, el Secretario General de la Confederación del Trabajo en Misiones, José Milcíades Giménez, afirmó hoy que si él estaba en la conducción nacional, este ya sería la “séptima, octava o décima” medida de fuerza que llevaría a cabo y “no la cuarta”.

José Milcíades Giménez. LT 17.

Ayer, la Confederación General del Trabajo (CGT) anunció un paro general para el 25 de septiembre de 24 hs. El Secretario General de la CGT en Misiones José Milciades Giménez aseguró que “está muy preocupado por la situación económica” que vive la Argentina y no se mostró conforme con los tiempos, ni con la cantidad de medidas de fuerzas que llevó a cabo la central obrera. “Si yo estuviera en la conducción nacional, este ya sería el séptimo, octavo o décimo paro y no el cuarto”, manifestó.

Giménez destacó que la medida de fuerza del 25 es sin movilización porque quieren evitar conflictos sociales, para “garantizar la paz social”. Aún así, el sindicalista advirtió que “el movimiento obrero se vuelve incontrolable si le falta el alimento”.

“Queremos que al gobierno le vaya bien, pero lamentablemente no encuentra el rumbo económico que le permita a los trabajadores alimentarse, educarse y garantizar su salud. Al movimiento obrero le podes pedir paciencia y que te espere, pero solamente es controlable si lo alimentas. Si le falta la comida, se vuelve incontrolable en cualquier situación”, indicó. Luego añadió: “Pretendemos garantizar la educación. No puede ser que la mayoría del pueblo argentino, que es asalariado, no pueda mandar más a sus hijos a la universidad”.

Por último, Giménez opinó que el gobierno nacional debería “hacer una gran convocatoria con todos los sectores que quieran aportar para salir de la crisis”, ya que “todos quieren vivir en democracia”.