Copa Libertadores: claves del duelo entre Libertad y Boca para que nada te sorprenda

El Xeneize visita a partir de las 19:30 al elenco paraguayo en el Estadio Defensores del Chaco, por el encuentro de vuelta de los octavos de final del torneo continental. Misiones Online te resume los puntos más destacados del partido, para que nada te sorprenda.

Los equipos

Los once de Boca ya están confirmados: Andrada; Jara, Goltz, Magallán, Mas; Gago, Barrios, Pablo Pérez; Pavón, Benedetto y Zárate.

En Libertad no hubo confirmación, por lo que hay varias dudas. El posible equipo titular sería: Muñoz; Benítez, Cardozo, Paulo Da Silva, Salustiano Candia; Antonio Bareiro, Cristian Riveros, Egidio Arévalo Ríos, Matías Espinoza; Iván Franco, Óscar Cardozo.

Diferentes realidades en sus respectivos torneos locales

El bicampeón del futbol argentino llega al duelo por Copa Libertadores con algunos “tropezones” en la Superliga. En sus tres primeras fechas sumó 4 puntos y si se toma sus dos últimos compromisos, por ese certamen, solamente sumó una unidad (derrota contra Estudiantes y empate contra Huracán).

Por su parte, el Gumarelo tuvo un arranque complicado en la liga paraguaya (no ganó en sus primera cuatro presentaciones) lo que le costó el puesto al ex entrenador Aldo Bobadilla. Con Eduardo Villalba como reemplazante, el elenco paraguayo logró cambiar su realidad en el certamen doméstico y llega al encuentro de esta noche con tres victorias consecutivas: contra Guaraní, Nacional y Sol de América.

Sin Wanchope y con Tévez en el banco

Envuelto en dudas, con un clima interno con algunos nubarrones y la enorme responsabilidad de no poder trastabillar. Ese es el contexto con el que llega Boca al partido de hoy.

Con la vuelta de Fernando Gago a la Copa Libertadores y de Darío Benedetto, tras su lesión en la pretemporada, Guillermo dejará afuera del banco a Ramón “Wanchope” Ábila, por miedo a una posible sanción, tras los casos de Carlos Sánchez y Zuculini, ya que la Conmebol no dio garantías de que Ábila pueda jugar sin que ello suponga consecuencias posteriores en forma de sanción.

El que ocupará el lugar que deja Wanchope en el banquillo será Carlos Tévez. La relación del ex Manchester United con el entrenador no pasa por un buen momento y en el último encuentro contra Huracán, por la Superliga, el Apache no fue parte de la lista de los concentrados. El DT había puesto en duda la presencia de Tévez en Paraguay, pero la dirigencia intercedió para que el futbolista viajara y “evitar así un incendio”.

Cancha, hora y clima

El encuentro comenzará a las 19.30 (18.30 de Paraguay) y se jugará en el renovado Defensores del Chaco, que tiene capacidad para 42.000 espectadores. El público local se quejó por los altos precios de las entradas, mientras que para Boca hubo 8.000 localidades. ​Para este jueves se espera una temperatura máxima 37 grados, algo que tendrá que considerarse a la hora del partido.

Cómo se define

Después del 2-0 en la ida, si gana o empata por cualquier resultado, Boca se clasificará a los cuartos de final. El único resultado que llevará a los penales sería el 2-0 a favor de Libertad. Mientras que si el equipo de Guillermo convierte un gol, obligaría a su rival a ganarle por tres goles o más.

El árbitro

El colombiano Wilmar Roldán tiene 38 años, es profesor de educación física y árbitro internacional desde 2008. Fue elegido mejor juez de América en el 2013, dirigió la final entre Argentina y Chile en la final de la Copa América 2015 y también estuvo en semifinales de la Libertadores 2017 entre River y Lanús, con varias polémicas por no haber usado el VAR. También estuvo en la final entre Flamengo e Independiente, de la Sudamericana.

Guillermo no podrá estar en el banco

Fue suspendido por la Conmebol por haber demorado la salida al campo en la ida y no podrá dirigir. Ni siquiera le permitirán viajar en el micro con los jugadores hacia el estadio ni contactarse por handy durante el encuentro. El que estará en el banco será su hermano Gustavo.