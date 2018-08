Básquet: El cuerpo técnico de OTC planifica la temporada

Con la llegada del asistente Marcos Figuerero, el entrenador Alejandro Kuperman está concentrado en la planificación de la pretemporada que comenzará en un par de semanas. Asimismo, continúan las obras en el estadio, mejoramiento del parquet, pintura e iluminación.

Alejandro Kuperman – Entrenador OTC

Luego de la confirmación de participar en una nueva temporada de la segunda categoría del básquet argentino por 11° temporada consecutiva, Oberá Tenis Club (OTC) está pronto a comenzar la pretemporada, si bien resta la llegada de algunos jugadores, el cuerpo técnico se encuentra trabajando en la planificación.

En este sentido, el entrenador Alejandro Kuperman se encuentra en la ciudad hace 8 meses trabajando en la institución. Hace algunos días llegó Marcos Figuerero quien será su asistente en La Liga Argentina.

Al respecto el entrenador indicó “en lo primero que me concentré en conjunto con Sergio Feversani, el presidente, y los demás dirigentes del básquet fue en el armado del equipo y todo lo que tiene que ver con la logística de los viajes y otros detalles que hacen al bienestar de los jugadores. Por suerte se da la llegada de Marcos dos semanas antes de que comencemos, eso nos permite tener mucho diálogo y planificar tranquilos. Lo elegí gracias a la recomendación de otros entrenadores que me hablaron muy bien de él compartieron clínicas de capacitación. Cuando lo llamé y hablamos de esta posibilidad me gustó mucho su respuesta, la predisposición que tuvo, además de que me transmitió buenos conceptos”.

En lo que refiere a la conformación del equipo, el DT detalló queel objetivo era tener un quinteto inicial fuerte, que pueda jugar de igual a igual contra cualquier equipo que se complementará con la juventud de los demás integrantes del equipo, serán tres jugadores con 22 años y los otros más jóvenes aún.

Por su parte el asistente técnico, Marcos Figuerero expresó, “tengo muchas expectativas para este enorme desafío, que será mi primer trabajo en el básquet profesional. Cuando recibí el llamado entendí que era una posibilidad excelente y me entusiasmó cuando Alejandro me informaba de los nombres que se confirmaban”.

Marcos destacó que “mi rol es secundario, sé que tengo que dar el apoyo necesario al entrenador y estoy preparado para ello”. El profesor viene de trabajar en el club El Ceibo de Córdoba, provincia en la que viene trabajando desde hace un tiempo.

Marcos Figuerero – Asistente.

Avanzan las reformas en el estadio de OTC

La dirigencia del equipo misionero acordó con la Asociación de Clubes (AdC), el acondicionamiento de la cancha, por ello se decidió levantar el parquet para cambiar los materiales que van sobre el suelo y por debajo de las maderas. Se colocó una pintura anti humedad, las maderas fueron pintadas con un material ignífugo que no permite el paso de la humedad.

Se realizan modificaciones estructurales para que haya mayor oxigenación en todo el estadio. El vestuario de los árbitros se cambió de lugar. Entre otras acciones que tienen que ver con el mejoramiento como ser las luces, agregando más fotos que darán una mayor y mejor iluminación en la cancha, exigencia solicitada por la AdC que se está cumplimentando.