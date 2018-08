Para Alonso Schwarz la corrida del dólar se debe a una crisis de confianza de los mercados

El economista jefe de la regional NEA del IERAL – Mediterránea, Gerardo Alonso Schwarz, consideró que la crisis que atraviesa el país responde a una falta de confianza y no con cuestiones técnicas, como el tipo de cambio de equilibrio o el nivel de las reservas. Opinó que para recuperar la confianza al Gobierno nacional poco le sirven los anuncios, lo que necesita en cambio es mostrar logros claros en la baja del déficit.

Gerardo Alonso Schwarz – Radio Libertad

“Esto se explica por una crisis de confianza. No pasa por una cuestión técnica de cuál sea el tipo de cambio de equilibrio o con las reservas o con la reactivación de las exportaciones. Esta volatilidad que estamos viendo, que se inició en mayo y se aceleró en las últimas semanas, pasa por una crisis de confianza de los mercados con el Gobierno nacional. Si bien el Gobierno nacional anunció que tiene el dinero para cubrir el programa financiero de este año y el que viene, igual el mercado siguió sobre reaccionando sus miedos y sus dudas acerca de si esto es real o no”, explicó el economista.

Para el economista, la desconfianza de los mercados en la gestión que encabeza radica en la falta de logros concretos en materia de reducción del déficit fiscal y para superarla lo único que serviría es alcanzar lo antes posible esos logros que necesitan ver los mercados. “Lo que vemos es una crisis de confianza que más allá de anuncios necesita de logros concretos en cuanto a reducción del déficit, que es el eje de todo este problema. Este nerviosismo de los mercados responde a esta incertidumbre”, consideró.

Advirtió que al igual que ocurre con las relaciones personales, en materia de finanzas es muy difícil recuperar la confianza perdida. Señaló que el Gobierno anunció hace poco que tenía el dinero suficiente para cubrir sus necesidades de financiamiento y aun así los mercados no le creen y que en ello mucho tienen que ver el déficit. “Si el déficit es mayor al previsto, tendremos más necesidades de financiamiento y ahí es donde el dinero del fondo no alcanzaría”, dijo.

Indicó que las dudas están centradas en el año próximo, cuando se deberán cumplir metas de reducción del déficit mucho más exigentes en plena campaña electoral. “Tradicionalmente todos los gobiernos de todos los colores políticos incrementaron el gasto público en años electorales, por ahí viene esta desconfianza”, dijo.

Indicó que cualquier pronóstico que pueda hacerse respecto a la cotización del dólar será incierto y hasta mentiroso, porque no se puede hacer una estimación técnica cuando el principal factor que genera la volatilidad no es de naturaleza técnica sino que responde a algo tan difícil de medir como la confianza.

Opinó además que la suba de tasas dispuesta por el Banco Central no tendrá demasiada incidencia. “La suba de tasas tiene algo de sentido y todos los manuales así lo avalan, pero lo principal no pasa por ahí, no es una cuestión de tasas internas de retorno de la inversión de un capital, es una crisis de confianza y hay que mostrar logros concretos”, repitió.