Puerta aseguró que no aceptaría un ministerio y aclaró que no forma parte del Gobierno nacional

El exgobernador de Misiones Ramón Puerta respondió a los rumores que lo señalaban como posible ministro de Interior. Remarcó que es embajador del país y no del Gobierno. Consideró que la tarea de gobernar debe recaer en dirigentes del PRO y del radicalismo, al tiempo que se definió como “un peronista que colabora con la gobernabilidad”. Se mostró partidario de una reunificación del PJ que excluya al kirchnerismo y aseveró que “los grandes problemas económicos los arreglamos siempre los peronistas”.

El Gobierno nacional enfrenta por estos días la difícil tarea de lograr la aprobación del Presupuesto 2019 en un marco de severa austeridad. Versiones periodísticas indican que la mesa chica de Cambiemos estaría evaluando cambios en el ala política del gabinete para facilitar la negociación con las provincias y que uno de los nombres que estaría sonando con fuerza para ocupar la cartera de Interior sería el del actual embajador en España y exgobernador de Misiones, Ramón Puerta.

El apostoleño se ocupó de aclarar que hasta ahora no recibió ningún ofrecimiento formal, pero adelantó que no aceptaría un cargo de ministro. Afirmó que lo une una relación de amistad con el presidente Mauricio Macri, pero aclaró que no forma parte de su gobierno ni de las fuerzas políticas que componen la alianza Cambiemos.

“Yo soy embajador de mi país no de este Gobierno”, declaró el empresario yerbatero al canal de televisión Misiones Cuatro para luego aclarar que “no aceptaría un ministerio, un cargo de ese tipo corresponde a gente del Pro o a los radicales, yo soy peronista. Mi lugar es colaborar con la gobernabilidad”.

A la hora de analizar la situación económica, Puerta repitió argumentos del oficialismo y consideró que el principal error de la actual gestión fue no haber explicado “el desastre que heredó”.

Se manifestó a favor de un peronismo unificado, republicano y democrático que excluya al kirchnerismo. “Cristina no puede ser la jefa de la oposición, sería una vergüenza ante el mundo”, disparó.

Se cuidó de no criticar abiertamente el manejo de la economía del actual Gobierno, pero afirmó que “los grandes problemas económicos que tuvo el país los arreglamos los peronistas” en referencia a las crisis que determinaron el fin de las presidencias de Alfonsín y De la Rua.

