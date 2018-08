FMI confirmó que “reexaminará el cronograma del programa financiero” acordado con el Gobierno

Lo dijo la directora del Fondo Christine Lagarde en un comunicado. “Tuvimos una conversación productiva con el presidente Macri”, dijo. Adelantó que su equipo trabajará en los pedidos de Argentina.

El Fondo Monetario Internacional emitió un comunicado en donde confirma que se el “reexaminará el cronograma del programa financiero” acordado con el Gobierno, tras el anuncio que realizó Mauricio Macri esta mañana en la quinta de Olivos.

“El presidente Macri y yo mantuvimos una conversación productiva el día de hoy”, arranca la misiva firmada por Christine Lagarde en donde reconoce las condiciones adversas del mercado internacional y que las autoridades trabajarán para revisar el plan económico del Gobierno con el objetivo de fortalecer a la Argentina frente a los recientes cambios en los mercados.

“He instruido al personal del FMI para que trabaje con las autoridades argentinas a fin de fortalecer el acuerdo respaldado por el Fondo y reexaminar el cronograma del programa financiero”, precisó la economista sobre el pedido de la argentina de alentar fondos.

Cabe señalar que de acuerdo a los procedimientos del FMI si bien se pudo avanzar en las negociaciones que posibilitaran que Argentina haga uso anticipado de los fondos prestados por el organismo, la burocracia establece que dichas modificaciones al acuerdo original sean refrendadas por el Board.

En este mes gran parte de las autoridades del Fondo se encuentran de vacaciones y se estima que este nuevo Memo de Entendimiento será tratado más adelante, de todas maneras el anuncio solo anticipó una decisión ya aprobada.

Esta mañana, el presidente Macri desde Olivos sorprendió anunciando que el Gobierno acordó con el Fondo Monetario Internacional un adelanto de “todos los fondos necesarios para garantizar el cumplimiento del programa financiero del año próximo”.

Sin embargo, este anuncio que debía tranquilizar a los mercados no logró su efecto. La divisa cerró en $ 34,50 y según especialistas es probable que la tendencia alcista continúe.

“Se necesita una fuerte señal”, coincidían en la City. Donde no hay coincidencia es en el tipo de señal. Algunos sostienen que el Presidente debe remover gran parte del Gabinete Nacional haciendo énfasis en la cúpula en tanto otros sostienen que es necesario cambiar el rumbo económico. “No es un tema de personas sino de saber hacia dónde se va”, explican.

En la Carta de intención se acordó un crédito de u$s 50.000 millones de los cuales un primer tramo, de u$s 15.000 millones, se desembolsó en junio. En tanto, estaba prevista la posibilidad de contar con adelantos de u$s 3.000 millones en cada trimestre posterior (hasta junio de 2021). (Ámbito)