Estudiantina 2018: representantes de colegios apelan la sanción y aseguran  que algunos alumnos compraron las rueditas a empleados municipales

Luego del escándalo que generó la sanción impuesta a los colegios posadeños que extrajeron las ruedas de contenedores de basura de Posadas para colocarlos en sus chanchas, asesores y representantes legales de las instituciones educativas afectadas se reunieron y presentaron una nota para apelar la medida de la Municipalidad.

El Director General de Desarrollo Social de la Municipalidad, Cesar Arguello había confirmado el día de ayer que nueve escuelas posadeñas fueron sancionadas por hurtar las rudas. La sanción implicaba la suspensión por 10 días de los ensayos.

Por su parte los colegios, rechazan la sanción y afirman que el funcionario municipal no siguió los procedimientos legales pertinentes, acusando a los alumnos y realizando declaraciones en los medios sin tener pruebas.

Según lo expuesto en la nota elaborada por los asesores legales, las ruedas por compradas a los empleados municipales y no hurtadas o extraídas sin permiso como se denuncia desde el municipio.

En la tarde de ayer se reunieron los representantes de las instituciones sancionadas y elaboraron el siguiente comunicado.

APELAN MEDIDA IRREGULAR DE FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE POSADAS

Asesores y representantes legales de algunos establecimientos educativos de Posadas rechazaron lo actuado por César Argüello, Director de Desarrollo Social de la Municipalidad de Posadas, ya que el mismo intentó aplicar una sanción que no compete a su área, no siguiendo con el procedimiento legal correspondiente y efectuando declaraciones en los medios donde acusa sin pruebas a alumnos secundarios, hecho que constituye un delito: el de calumnias e injuria.

La supuesta sanción firmada por Telmo Cabrera, Secretario de Desarrollo Económico del municipio, determinaba 10 días sin ensayo (a 12 días de realizarse la segunda Prueba Piloto) por el uso de “chanchas” para la Estudiantina que según ellos poseían rueditas de contenedores, muchas de las cuales ya vienen siendo utilizadas desde años anteriores.

Fueron detectadas en la primera prueba piloto desarrollada el 16 de agosto pero los funcionarios municipales no siguieron el procedimiento correspondiente que consiste en:

– Confeccionar una boleta de inspección labrada por un inspector de Inspecciones y Servicios, brindando una copia a los establecimientos encontrados en falta

– Intimación de 24 horas para devolver las ruedas

– El acta de infracción se debe elevar al Tribunal de Faltas

– Se notifica a las partes

– Luego se puede ejercer el derecho a descargo y presentación de pruebas

– Apertura de pruebas

– Finalmente se dicta una sentencia que tiene 5 días para ser apelada.

Cabe destacar que varios de los alumnos habrían comprado esas rueditas a empleados municipales, y cuando se enteraron de la situación inmediatamente estuvieron de acuerdo en devolverlas a la comuna posadeña. Como así también cumplir con lo estipulado por la Ordenanza XI N. º 56 (antes Ordenanza 1116/03) que contempla multas monetarias, charlas educativas y/o tareas comunitarias.

Por lo tanto queda expuesto que los hechos imputados no fueron debidamente constatados, no se les notificó en tiempo y forma a los presuntos infractores de los hechos de los que se los acusa, no se ejerció el derecho de defensa y no se cumplió con el proceso legal correspondiente.