Eldorado: Ulises “El loco” quiso apuñalar a una vecina que iba de compras

Ulises, el hombre con aparentes problemas mentales que suele deambular por distintos sectores de Eldorado, volvió a ser noticia esta semana. Una vecina del Kilómetro Cuatro denunció que quiso apuñalarla y que se salvó porque la socorrió un kiosquero.

Vanesa V. indicó que el hecho se registró el martes, alrededor de las 19.30 y que ella alertó a la Policía. “Ojalá lo encierren, una persona así no puede estar libre”, le dijo a la prensa.

“Como todo los días, voy a hacer las compras para cenar gran susto. Ulises ‘El loco’ me quiso hincar por la espalda. Corrí hasta un kiosco de la avenida San Martín y me seguía amenazando de muerte .El dueño del quiosco me defendió y llame a la Policía. Me dijeron que lo iban a buscar espero que lo agarren”, relató la víctima.

Ulises tiene muchas entradas en comisarías por insultar a la gente, agredirla y ocasionar disturbios en la vía pública.