Condenaron a un chileno que había intentado entrar a Iguazú con la camioneta forrada con marihuana

El Tribunal Federal de Posadas condenó a cuatro años y medio de cárcel a un ciudadano chileno al que detuvieron en el puente internacional que une Foz de Iguazú, Brasil, con Puerto Iguazú, con un cargamento de marihuana en la camioneta.

Robinson Esteban Valdebenito Orellana se llama el sentenciado. El hombre se declaró culpable y fue a un juicio abreviado por el delito de “Contrabando de Importación de Estupefacientes Agravado en grado de Tentativa”.

El fallo lo firmó el camarista Víctor Antonio Alonso, quien presidió el Tribunal.

En la resolución, se lee la reconstrucción del hecho: “El sábado 16 de septiembre de 2017, aproximadamente a la 1.30, llegó a la cabecera argentina del puente internacional Tancredo Neves una Jeep, modelo New Grand Cherokee, dominio de la República de Chile ZR-5920, al mando de Orellana. Cuando le preguntaron hacia adónde se dirigía, mencionó a Córdoba.

En la verificación se observó debajo de la carrocería una chapa con signos de manipulación reciente, formando una especie de cajón. Ante esto se trasladó la camioneta hasta el sector de fosa para realizar una inspección más exhaustiva. Se solicitó la presencia de testigos y efectivos de Gendarmería Nacional para seguridad. Los aduaneros efectuaron un control no intrusivo con tecnología de rayos X visualizando en los monitores imágenes con una misma densidad cromática de contornos rectangulares similares a ladrillos en la parte inferior trasera de la unidad. Las imágenes no se condecían con las que habitualmente se observan en otros vehículos.

Seguidamente se extrajeron las alfombras de la parte trasera observando dos tapas que permitían el acceso al compartimiento doble fondo tipo cajón. Los funcionarios abrieron y en su interior hallaron ochenta y tres paquetes tipo ladrillos envueltos con cinta de color marrón y papel film de distintos tamaños y un peso de setenta y cuatro kilos setecientos treinta y cinco gramos (74,735 kgrs) de sustancia vegetal que al test de campo arrojo resultado cromático positivo para cannabis sativa”.

El chileno fue detenido de inmediato y sometido a un proceso judicial, que ahora terminó con la condena.