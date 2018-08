Diputados del frente “Cambiemos” presentan un proyecto para remover símbolos religiosos de los edificios públicos

La iniciativa fue impulsada por Karina Banafi (UCR) y acompañada por cinco diputados del oficialismo, que apoyaron la legalización del aborto y ahora promueven la separación de la Iglesia en asuntos del Estado, presentando este proyecto de ley para el Gobierno “garantice el trato igualitario de cultos para avanzar en la construcción de una agenda pública no basada en la moral, sino en los derechos ciudadanos”.

Después de la tensión que generó el debate sobre la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, entre el Gobierno y la Iglesia, cinco diputados de Cambiemos -que votaron a favor de la legalización del aborto- presentaron un proyecto de ley para quitar los símbolos religiosos que aparezcan en edificios públicos.

El proyecto indica que se deben remover “los símbolos e imágenes religiosas instaladas en espacios públicos o edificios pertenecientes al Estado Nacional” en un plazo de 90 días desde la sanción de la ley, según consigna el portal El Parlamentario. El texto especifica que en caso de que las imágenes “formen parte del lenguaje arquitectónico” del edificio público no será obligación sacarlas.

La iniciativa fue promovida, en un principio, por Karina Banfi (Unión Cívica Radical), y contó con el respaldo de los radicales: Brenda Austin, Alejandro Echegaray y Facundo Suárez Lastra, y de Fernando Iglesias (Pro).

“El propósito del proyecto es garantizar el efectivo cumplimiento de los principios de libertad religiosa y de conciencia, así como de garantizar el carácter laico de los poderes públicos en el territorio de la República Argentina”, argumentaron los representantes del proyecto.

Además, plantearon que “la simbología religiosa no sólo no es representativa de la totalidad de la población, sino que a su vez no se condice con la laicidad del Estado Nacional. La Argentina es un estado laico respetuoso de la diversidad cultural y religiosa como así también de la libertad de culto, del principio de igualdad y no discriminación en relación con el derecho a la libertad de conciencia”, agregaron.

Finalmente, concluyeron: “Con este proyecto buscamos que el Estado garantice el trato igualitario de cultos para avanzar en la construcción de una agenda pública no basada en la moral, sino en los derechos ciudadanos”.

Fuente: La Nación