Árbitro atacado en Eldorado: la mamá de uno de los futbolistas sostuvo que es el referí quien genera la violencia en los partidos de las categorías juveniles

El escándalo por la agresión que sufrió un árbitro en un partido de la liga Infanto Juvenil de Fútbol de Eldorado sigue. Ahora, la madre de uno de los pequeños futbolistas indicó que ella denunciará al referí, tras acusarlo de fomentar la violencia durante los partidos.

Sandra es la la mamá de un niño cuya acción desencadenó el ataque. Ella le contó a Radio Show: “En la jugada el nene fue a atajar y el compañero del equipo contrario le pisó el pecho, el arbitro siguió la jugada; en eso entra el técnico a reclamar y el árbitro le dijo que era un maricón de mierda”, por lo que “el técnico respondió a la bronca” con el golpe.

El árbitro recibió un golpe con un termolar. Sandra asegura que no se justifica la reacción, pero que el árbitro no puede expresarse de esa manera hacia los nenes de 10 años. “Él tiene la responsabilidad de velar por la integridad de los chicos”.

La vecina denunció públicamente “la violencia del referí” contra los chicos: “Siempre los maltrata, favorece en el arbitraje a los equipos de los clubes, nunca es fair play; hay un favoritismo, hay discriminación con los equipos barriales”.

Sandra comentó que la persona que está a cargo del equipo se comunicó con el árbitro para tratar de llegar a una solución al problema. Los miércoles se hacen las reuniones de infanto juvenil, y que en la próxima reunión ella se presentará “para ver como se puede llegar a solucionar este problema”, que “siempre tiene pormenores con violencia”.

Su hijo Tomás sufrió la lesión, involuntaria, pero que lo dejó en el suelo. Ahora, “tiene un hematoma que va de abajo de la tetilla hasta la costilla” que el árbitro, aseguró, no tuvo en cuenta.