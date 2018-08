Corte de ruta en Victoria: vecinos quieren saber cuánto les costará pagar el peaje una sola vez al día

En el corte de la ruta nacional 12 que realizaron este lunes de 14 a 22 horas, los vecinos de Colonia Victoria decidieron en asamblea que de acuerdo a cuánto les costará pagar el peaje una sola vez al día, aceptarán o no la propuesta de directivos de Vialidad de la Nación. Hasta no tener claridad y por escrito esta propuesta continuarán durante toda la semana con cortes de 14 a 22 horas, dejando pasar los vehículos cada 10 minutos “porque la idea no es molestar a los trabajadores de la zona norte que van o vuelven de sus trabajos, sino simplemente que nadie pague peaje” indicaron.

Cabe recordar que la semana pasada, por medio de una reunión mantenida en Buenos Aires, entre el diputado Julio César Barreto, el intendente de Montecarlo Carlos Lovato, y Ezequiel Christie Newbery, gerente ejecutivo de Planeamiento y Concesiones Viales de la Nación, los funcionarios misioneros trajeron consigo dos propuestas para resolver el conflicto del peaje en Colonia Victoria.

Una de las propuestas de Newbery fue retrotraer el precio de las tarjetas a cómo era antes del 1 de agosto, es decir bajarlo de los 13 de pesos que pagan ahora a 9.70. Y la otra oferta que hizo en este sentido fue la de implementar un sistema nuevo (similar al que se utiliza en Europa) que detecta electrónicamente el vehículo por medio de una oblea que colocan en el auto, y que sirve para que el vecino pague una sola vez el peaje, “pero de esta segunda alternativa no se estableció el precio aún” indicó días atrás el diputado Barreto en diálogo con Misiones Online.

Y es justamente ese detalle el que quieren conocer los vecinos de Victoria para ver si aceptan o no la propuesta de Vialidad Nacional.

Al respecto Mariano Portillo, presidente del Concejo Deliberante de Colonia Victoria, sostuvo “luego de haber realizado un corte de 12 horas el sábado (de 10 a 22 horas) este lunes volvimos a la ruta nacional 12, y decidimos en asamblea que de acuerdo a cuánto nos costará pagar el peaje una sola vez al día, aceptaremos o no la propuesta de los directivos de Vialidad. Y hasta no tener claridad en esto y una propuesta por escrito, vamos a continuar con esta medida de fuerza durante toda la semana”.

Otro vecino de la localidad se adhirió a los dichos del edil y dijo “y no es que nos guste cortar la ruta, pero estamos cansados de mentiras, sin ir más lejos en marzo nos volvieron a mentir, diciéndonos que no iba a haber más aumentos en este peaje este año, y apenas unos meses pasaron y las palabras se las llevó el viento, castigandonos una vez más a los pobladores del norte de la provincia”.

Y agregó “además este peaje está acá hace 26 años acá, y nunca tuvo un beneficio para los vecinos de Victoria, nunca hicieron obras complementarias, nunca hicieron nada. Porque acá no tenemos autovía y mega obras como en Santa Ana, al contrario, además de que no hicieron nunca nada, siempre nos vimos perjudicados, porque hasta para cargar combustible a 500 metros tenemos que pagar peaje, o para cualquier consulta en el hospital, la farmacia, tramites en el Anses, bancos y demás, para todo tenemos que pagar peaje. Porque todos atienden en Eldorado y como el peaje está en la entrada de nuestra comunidad, para todo tenemos que pasar por ahí”.

Portillo por su parte adelantó “hasta resolver la situación por completo, vamos a continuar con los cortes de 14 a 22 horas, dejando pasar los vehículos cada 10 minutos, porque la idea no es molestar a los trabajadores de la zona norte que van o vuelven de sus trabajos igual que nosotros, sino simplemente que nadie pague peaje”.

Cabe destacar que desde el 1 de agosto por un nuevo incremento de la concesionaria Caminos del Paraná, el peaje en Colonia Victoria cuesta 40 pesos, 10 pesos más que el peaje de Santa Ana donde se construye la autovía y se ven grandes obras complementarias.

En este marco, vecinos de Victoria tienen una tarjeta vecinal para pagar 13 pesos cada vez que pasen, y realizan cortes en la ruta nacional 12 desde el 17 de agosto, aduciendo que es un incremento injusto.