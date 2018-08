Allanaron dos casas en Uruguay buscando al prófugo ex director ejecutivo de Yacyretá, Oscar Thomas

El ex director de la Entidad Binacional Yacyretá está implicado en la causa de los cuadernos de las coimas. Hace 26 días que no se sabe nada de él. La policía de Uruguay e Interpol allanaron dos viviendas en las ciudades de Piriápolis y Punta del Este, aunque no lo encontraron.

La causa de los cuadernos se dividió en tres líneas: por un lado, el juez avanza en tomar declaración a los imputados que buscan sumarse al programa de testigos protegidos; por el otro, se allanaron tres propiedades de Cristina Kirchner; y, en tercer lugar, se continúa en la búsqueda de Oscar Thomas, el exdirector ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá prófugo desde hace 26 días.

La orden de detención contra Thomas fue librada el pasado 31 de julio y como no se presentó dentro de las 24 horas siguientes el magistrado lo declaró en “rebeldía“, así como el 3 de agosto elevó el pedido de captura “a nivel internacional”.

Ante la falta de novedades del ex funcionario, el Ministerio de Seguridad ofrece una recompensa de 500.000 dólares a quien, sin ser parte de la presunta trama de corrupción, ofrezca datos sobre su paradero.

En ese marco, la Policía de Uruguay junto con Interpol realizó registros en propiedades en Piriápolis y en el lujoso balneario de Punta del Este del empresario Carlos Ferreira, también prófugo de la Justicia argentina.

