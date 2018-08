Victoria: vecinos no quieren pagar más peaje para ir al hospital o cargar combustible

Desde el 1 de agosto por un nuevo incremento de la concesionaria Caminos del Paraná, el peaje en Colonia Victoria cuesta 40 pesos, 10 pesos más que el peaje de Santa Ana donde se construye la autovía y se ven grandes obras complementarias. Vecinos de Victoria tienen una tarjeta vecinal para pagar 13 pesos cada vez que pasen, y realizan cortes desde el último aumento, aduciendo que es un incremento injusto. Ante esto directivos del peaje ofrecieron retrotaer estos 13 pesos, a los 9.70 que pagaban antes del 1 de agosto, y los manifestantes que cortan la ruta 12, desde el 17 de agosto, adelantaron que si aceptan esto será para pagarlo una sola vez al día porque “hace más de 25 años pagamos peaje para poder entrar o salir de nuestras casas, para ir al hospital, la farmacia o a cargar combustible en la estación de servicio ubicada a 500 metros de las casillas” advirtieron.

Este incremento de Caminos del Paraná es el segundo en lo que va del año, ya que el primero fue en el mes de marzo, cuando establecieron desde la empresa concesionaria que con el aumento, en el peaje de Santa Ana (ubicada en la ruta nacional 12 pero al sur de la provincia y donde opera la misma empresa) pagarían 23 pesos, pero en Colonia Victoria el precio se estableció en 30 pesos, un desfasaje de precios “inexplicable” que se volvió a sentir con el nuevo incremento de este 1 de agosto, por el cual Santa Ana paga 30 pesos y Colonia Victoria 40.

“Con este último aumento otra vez la concesionaria Caminos del Paraná castiga a los vecinos de la zona norte, porque el peaje en Colonia Victoria cuesta 40 pesos, y el de Santa Ana donde se construye la autovía y se ven las grandes obras que acá nunca hicieron, cuesta solo 30” señalaron molestos los manifestantes que cortaron este sábado, la ruta nacional 12, de 10 a 22 horas, en reclamo del aumento injusto y desmedido.

Actualmente y con el nuevo incremento, los vecinos de Victoria cuentan con una tarjeta vecinal como “beneficio”, por la cual deben pagar 13 pesos cada vez que pasen por las casillas. Disconformes con esto, realizan cortes desde el último aumento, aduciendo que suma demasiado pagar ese monto cada vez que pasan. Ante el reclamo, y por gestiones del diputado provincial Julio César Barreto (ex intendente de Montecarlo), directivos de Vialidad ofrecieron retrotaer estos 13 pesos a los 9.70 que pagaban antes del 1 de agosto. Y los manifestantes que cortaron la ruta, adelantaron que si aceptan esto será para pagarlo una sola vez al día porque “hace más de 20 años pagamos peaje para poder entrar o salir de nuestras casas, para ir al hospital, a la farmacia o a cargar combustible en la estación de servicio ubicada a 500 metros de las casillas” aseguraron y agregaron “encima acá nunca hicieron obras complementarias, ni tenemos autovía como en Santa Ana, y tampoco cumplieron con no aumentar el peaje nuevamente este año como nos habían prometido en marzo, no es justo para los habitantes de Colonia Victoria y no es justo para ningún trabajador de la zona norte que debe utilizar sí o sí esta vía para ir y volver de su trabajo cada día”.

Para finalizar, los vecinos señalaron que este domingo no cortarán la ruta nacional 12 pero el lunes van a volver en el horario de 14 a 22 horas, “y ahí vamos a hacer una asamblea, y en la misma vamos a decidir con los vecinos cómo vamos a seguir” indicó Mariano Portillo, presidente del Concejo Deliberante de Colonia Victoria.

Reunión entre el Diputado Julio Barreto, el Intendente de Montecarlo Carlos Lovato y Ezequiel Newvery de Nación

Negociaciones con Nación

Por otra parte, el diputado Julio César Barreto- en compañía del intendente de Montecarlo Carlos Lovato- sostuvo que días atrás mantuvo una reunión en Buenos Aires con Ezequiel Newvery, gerente de concesiones viales de la Nación, “ante los planteos que le hicimos sobre las tarjetas vecinales gratuitas nos dijo que no podían hacer eso, pero ofreció retrotraer el precio de las tarjetas a cómo era antes del 1 de agosto, es decir bajarlo de los 13 de pesos que pagan ahora a 9.70. Y la otra oferta que nos hizo en este sentido fue el de implementar un sistema nuevo (similar al que se utiliza en Europa) que detecta electrónicamente el vehículo por medio de una oblea que colocan en el auto, y que sirve para que el vecino pague una sola vez el peaje, pero de esta segunda alternativa no se estableció el precio aún”.

Y destacó “estas dos propuestas son las que los vecinos van a analizar en asamblea el día lunes y luego se comunicarán conmigo para ver cómo continuamos”.

Barreto contó además que “planteamos también que evidentemente hubo un error en la diferencia de precios que se cobra en el peaje de Santa Ana con respecto a lo que se cobra en Colonia Victoria, y es algo que los funcionarios tienen que rever, porque lo correcto sería que el precio sea unificado para todos”, sobre todo teniendo en cuenta las obras que hay en Santa Ana y la falta de las mismas que hay en Colonia Victoria.

Con respecto a cuándo mantendría la próxima reunión con los directivos de Vialidad Nacional, señaló que será después que los vecinos de Victoria decidan cómo seguir, “tenemos que ver si aceptan o no las propuestas realizadas por Vialidad para continuar con las negociaciones. Y sería bueno que en esa siguiente reunión podamos sumar al intendente de Victoria, concejales de la zona norte, y otros funcionarios de la zona norte también, que representen a la población que se ve afectada por este peaje. Porque cuánto más seamos, más entenderán los funcionarios nacionales la importancia que tiene para toda la zona norte este peaje.

Para finalizar sostuvo “lo que hay que resaltar de esta reunión es que es un buen canal diálogo que se abrió para buscar soluciones ante esta situación, y eso nos parece muy positivo, porque están con muy buena predisposición a reunirse con nosotros y buscar un punto en común que nos beneficie a todos. Así es que considero que es el canal correcto para dialogar y buscar una solución al problema”.