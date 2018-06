Niña abandonada al nacer en Garupá: “Esto sin lugar a dudas es por lo menos un maltrato”, dijo el ministro Benmaor

El ministro de Desarrollo Social, Lisandro Benmaor, dijo que intervinieron e intervendrán las áreas de Salud, la Justicia y Desarrollo Social para determinar el futuro de la madre y el bebé, donde se evalúa si se quedará o no con la madre. Una mujer de 25 años que abandonó a la beber tras tenerla en la vía pública. El funcionario opinó a título personal y dijo que considera que “es por lo menos un maltrato”.

Lisandro Benmaor. Red Ciudadana.

El funcionario de la cartera de Desarrollo Social hizo referencia al caso de la bebé encontrada ayer en Garupá. La mujer de 25 años tiene tres hijos y dejó ayer en la vereda a su beba tras parirla en ese lugar.

El Ministro dijo que ven en reiteradas oportunidades situaciones similares. Consultado si una madre es capaz de comprender cabalmente lo que hace opinó que “realmente tiene noción y la sabiduría y actúa de esta manera errónea. Se puede considerar hasta casi como un intento de asesinato”, señaló.

Sobre la situación de pobreza y marginalidad y el rol del Estado, dijo que es el desenlace final de un fracaso total de años donde enumeró situaciones de marginalidad, indigencia, embarazo no deseado, no protección, múltiples parejas…”Ahora si uno evalúa el hecho puntual los pobres no son culpables de su pobreza, hay toda una situación detrás”, no obstante dijo que el hecho concreto es criticable ya que podría haberlo dado en adopción ya que dejarla en la intemperie tenía probabilidades de fallecimientos.

Respecto a la madre, dijo que estaba en una soledad donde ni la hermana sabía que estaba embarazada. Se preguntó si de oficio no tendría que actuar la justicia ya que “esto sin lugar a dudas es por lo menos un maltrato”.

Dijo que todas las áreas se ocuparán desde la justicia, la salud y Desarrollo Social.