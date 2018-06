En la Legislatura provincial analizan proyecto de educación disruptiva

La Cámara de Representantes de Misiones estudia en su Comisión de Cultura y Educación, el proyecto de ley ideado por el presidente del Poder Legislativo, Carlos Rovira. Como parte del tratamiento que efectúan los diputados respecto del tema, la responsable de la Escuela de Robótica, Carola Silvero, explicó la intención y contextualizó el proyecto.

Silvero inició su exposición recordando que Misiones viene trabajando desde hace muchos años en políticas digitales, y que la Cámara de Representantes es uno de los organismos que traccionó por fuera del sistema educativo formal para llevar adelante este tipo de experiencias, que hoy tienen un claro ejemplo: la Escuela de Robótica, que cobró relevancia a nivel nacional y regional.

“Por sus características es única en Latinoamérica, porque es pública, gratuita y adquirió una masividad de llegada a los jóvenes de la provincia que no tiene precedentes, incluso en el mundo”, detalló.

Resaltó la oportunidad de que los estudiantes de la Escuela de Robótica puedan adquirir nuevas competencias, las que actualmente en el ámbito de la educación digital se conocen como “desarrollo de habilidades blandas”.

Y se refirió a la posibilidad de que estas capacidades les permitan desempeñarse con éxito en el futuro: “ya no es solo conocer de matemática, lengua, saber leer o escribir; sino la posibilidad de adaptarse a los enormes y rápidos cambios que se están dando en la sociedad, porque por el avance de la tecnología desde la educación no es posible acompañar por la estructura, por cómo está pensada, porque todavía los pasos en el sistema educativo son lentos y difícilmente logren el ritmo que está requiriendo la sociedad”.

El proyecto

La funcionaria ahondó en detalles sobre la propuesta de una ley de educación disruptiva, en la que se plantea la “posibilidad de que el docente que quiera desarrollar nuevas metodologías y estrategias de enseñanza-aprendizaje que no aun están planteadas tenga un acompañamiento desde la Escuela de Robótica, y que encuentre un soporte para llevar a cabo este tipo de acciones”.

Comunicó la importancia de que la propuesta se materialice a través de una ley, para “garantizar a los estudiantes la inclusión, el desarrollo con éxito en la vida y la formación para el trabajo”. Dijo que en Misiones se piensan “las líneas de educación digital como política de Estado”, y que para este propósito la normativa es necesaria, para poder llevar a cabo estos procesos y darle un marco serio, real y largo plazo”.

”Creemos que nuestros niños tienen derecho al desarrollo de habilidades que tienen que ver con la posibilidad de aprender, porque ‘si me equivoco, en realidad estoy aprendiendo también’; esa flexibilidad de trabajar con la frustración, de aprender que el otro también me puede aportar lo que yo por ahí no puedo, el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo, el desaprender y volver a aprender, todas esas necesidades es preciso cubrirlas en los alumnos, y Misiones está haciendo mucho por esto”.

Remarcó que la futura ley “sería un soporte enorme a lo que se está haciendo, por eso las normativas son necesarias para poder respaldar este tipo de acciones, porque las políticas digitales están pero necesitamos la ley”. “Y si la irrupción en el sistema educativo viene por fuera, ¿porque la Cámara de Representantes no puede acompañar con normativas?”, indagó Silvero.

La “educación disruptiva”, se refiere a una metodología de enseñanza que permite la introducción de avances e innovaciones en los procesos educativos, a través de las nuevas tecnologías y los nuevos usos que se abren en el ámbito de la comunicación.