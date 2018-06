El dólar se vende a 28 pesos en Posadas

Es el valor promedio de la moneda en casas de cambio de la Capital misionera. Ayer en Buenos Aires el dólar bajó ocho centavos y cerró a $ 27,68.

El dólar cedió ocho centavos a $ 27,68 este lunes y sumó su tercera baja consecutiva en agencias y bancos de la city porteña, según un promedio de Ámbito Finanicero, en una jornada atípica en la que, por el paro general organizado por la CGT en rechazo de la política económica del gobierno de Mauricio Macri, sólo se realizaron operaciones de compra y venta por homebanking.

De esta manera, el billete no acompañó el recorrido del Mercado Único y Libre de Cambio (MULC), donde la divisa avanzó ocho centavos a $ 27,09 a contramano del nerviosismo internacional y recuperándose de manera parcial de la fuerte caída de la semana pasada (el viernes se había hundido 49 centavos el viernes).

Durante la rueda, el Banco Central efectuó, por cuenta del Ministerio de Hacienda, una subasta de venta en contado (T=0) de u$s 100 millones dólares. El precio promedio de corte se ubicó en $ 26,9483, siendo el mínimo precio adjudicado de $ 26,94. Se trata de la tercera subasta consecutiva de divisas provenientes del préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI)

Los precios exhibieron un derrotero que mostró bajas algo importantes hasta la finalización de la subasta del BCRA y una suba posterior que con altibajos se mantuvo hasta el cierre. El volumen negociado fue de u$s 600 millones.

Los máximos, en este sentido, se anotaron en los $ 27,15 a poco de iniciada la jornada cuando puntuales órdenes de compra sostuvieron los precios en un nivel superior al alcanzado en el cierre previo. A media mañana, la oferta se hizo algo más intensa y ejerció una presión sobre el tipo de cambio que retrocedió escalonadamente hasta perforar el piso de los $ 27, anotando mínimos en los $ 26,95. En la segunda mitad, en tanto, se recuperó la demanda y los valores se recuperaron sin llegar a superar los máximos pero fijando un cierre más alto que el del viernes pasado.

Desde PR Corredores de Cambio, indicaron que “el escenario internacional volvió a complicarse pero no tuvo en el plano local una influencia muy decisiva como para potenciar una suba fuerte del dólar mayorista. Es que la subasta del Banco Central sigue dotando de cierta liquidez al mercado sin tener todavía un peso decisivo en la evolución de los precios del dólar”.

Puntualizaron que “la proximidad del fin de mes y el inicio lento pero perceptible del proceso de cierre de posiciones que deben liquidarse el viernes pueden agregar un factor de presión adicional que se verá si altera la precaria normalización actual”.

La suba en el mayorista se produjo pese a que, en el mundo, el dólar se depreciaba debido a que los temores de que las tensiones comerciales entre Estados Unidos y otras grandes economías sigan escalando enfriaban el apetito por activos más riesgosos.

El índice dólar, que mide al billete verde frente a una cesta de seis grandes monedas, caía un 0,11 por ciento, a 94,412.

Cabe recordar que el gobierno realizó la primera jornada de la licitación de Letes por u$s 300 millones, en la última colocación prevista para este mes del programa financiero.

Se licitan dos tipos de letras del Tesoro, la primera a un plazo de 105 días, con vencimiento el 12 de octubre próximo por hasta un monto máximo de u$s 300 millones; y la segunda a un plazo de 238 días, con vencimiento el 22 de febrero de 2019, solo que en este caso se dejará que el mercado defina cuánto quiere tomar y la tasa que está dispuesto a pagar, hasta un monto máximo del instrumento. El plazo vence este martes.

Asimismo, el BCRA llevará a cabo el martes su reunión de política monetaria en la cual se espera mantenga inalterada la tasa del 40% anual, y vuelva a ser foco sobre la inflación. “Estimamos que el BCRA conservará el sesgo contractivo para intentar contener el repunte de precios en junio”, señaló Sabrina Corujo de Portfolio Personal.

En el mercado de dinero entre bancos, el “call money” se operó con una leve alza, en el entorno del 37%. En “swaps” cambiarios se pactaron u$s 76 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos mediante el uso de compra-venta de dólares para el martes. Las tasas de Lebac en el circuito secundario se operaban estables en el plazo de 23 días al 41% y la de 114 días al 40,95% TNA.

En el Rofex, donde pactaron u$s 566 millones, el 50 % se pactó entre junio y julio con precios finales a $27,075 y $27,92 respectivamente con tasas del -4,04% y 31,06% TNA para esos plazos. El plazo más largo con volumen, fue octubre a $ 30,19 a una tasa de 32,63%. Los futuros operaron a la baja, absorbiendo el paso del tiempo, aunque sobre el final el spot recuperó algunos centavos, respecto del viernes.

En tanto, en la plaza paralela, el blue trepó 20 centavos a $ 28,30, según el relevamiento de este medio en cuevas de la city porteña. A su vez, el “contado con liqui” descendió 17 centavos a $ 27,19.

Por último, las reservas del Banco Central bajaron este lunes u$s 65 millones hasta los u$s 63.210 millones, una jornada después de que ingresara el primer tramo del acuerdo Stand By 2018 con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por u$s 15.000 millones.