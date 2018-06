Sadem ante cuestionamientos por un escritor premiado: “No podemos anteponer lo ideológico ante lo institucional”

El presidente de la Sociedad Argentina de Escritores filial Misiones (Sadem) respondió a los cuestionamientos de un socio quien presentó la renuncia por el premio otorgado al escritor Marcelo Moreyra, quien según Pablo Camogli, era un informante de la dictadura.

Aníbal Silvero. Radio Libertad.

Anibal Silvero, el presidente de la Sociedad de Escritores de Misiones, explicó que el organismo que preside entregó reconocimientos a escritores con trayectoria literaria, que integran la Sadem, donde fue premiado Marcelo Moreira quien es un socio que paga su cuota y no tiene causa por el hecho que denuncia Pablo Camogli. (Asegura que fue un agente de reunión del Batallón 601 durante la última dictadura).

Al respecto Silvero dijo que no tienen conocimiento de ninguna denuncia. No obstante indicó que si tuvieran algún tipo de comprobación en la justicia, evaluarán no solamente el premio otorgado sino que no forme parte de la institución. “Pero ahora está pagando su cuota, y en 25, 30 años mostró la faceta de escritor, artista”, señaló.

Sobre la postura del escritor Pablo Camogli dijo que “es respetable el punto de vista y la posición de Pablo, nosotros desde la Sadem no podemos anteponer lo ideológico ante lo institucional”.