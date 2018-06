El paro nacional se sintió con fuerza en Misiones

El transporte estuvo paralizado, las escuelas públicas no dieron clases y en las privadas hubo escasa asistencia de alumnos y docentes porque no se computaron faltas. Los bancos abrieron pero no hubo atención al público ni se cargaron los cajeros automáticos. Las estaciones de servicio de Posadas se mantuvieron cerradas hasta el mediodía y en las demás ciudades el acatamiento fue dispar. Aduanas mantuvo una guardia mínima en el puente lo que retraso el tránsito fronterizo, especialmente en el sentido Encarnación Posadas. La recolección de residuos fue otro de los servicios afectado. Las barreras de los peajes de Santa Ana y Colonia Victoria se mantuvieron levantadas. El comercio funcionó con normalidad.

El paro nacional convocado por la CGT y la CTA tuvo un alto grado de acatamiento en Misiones. El transporte público se plegó al paro en toda la provincia y eso provocó que todas las demás actividades. Las escuelas públicas no dieron clases y en las privadas no se tomó asistencia, lo que hizo que el movimiento de escolares fuera muy reducido.

El transporte de cargas y los servicios de larga distancia, tanto por tierra como por aire, también pararon ya que la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA) y la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) también manifestaron su adhesión.

Tampoco hubo atención al público en los bancos ni se recargaron los cajeros automáticos, pese a ello no hubo faltante de dinero ni se observaron largas colas frente a los cajeros.

El puente Posadas-Encarnación funcionaron con una guardia mínima los controles de Aduanas y de Migraciones. Sólo funcionó un puesto de Aduanas para salir del país y uno para ingresar, en cuanto a Migraciones funcionaron 4 casillas para salir pero solo una para volver, lo que provocó que el cruce en el sentido Encarnación –Posadas fuera mucho más lento que de costumbre. Por el paro del transporte, no funcionaron los servicios de ómnibus internacional ni el tren.

En la capital misionera, los trabajadores municipales nucleados en el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Posadas (SOEMP) no prestaron el servicio de recolección de residuos. Varias dependencias gubernamentales también se vieron afectas por la medida de fuerza, ya que la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN) seccional Misiones, ATE y los trabajadores de la AFIP.

Los establecimientos educativos de todos los niveles también se vieron afectados, ya que la Unión de Docentes Argentinos (UDA), la Asociación de Docentes Universitarios de Misiones (ADUNaM) y la Unión de Docentes de la Provincias de Misiones (UDPM) se plegaron y la gran mayoría de los docentes no asistió a sus lugar de trabajo. En Posadas, los docentes se manifestaron en a Plaza 9 de Julio en contra de las políticas instrumentadas por el Gobierno nacional.

En lo que respecta a los servicios básicos, el sindicato de Luz y Fuerza de Misiones también se sumó al paro, aunque se mantuvieron activos los sectores de la guardia a fin de responder requerimientos de centros de salud y fuerzas de seguridad.

La gran mayoría de los comercios trabajó normalmente pese a que el gremio mercantil había adherido a la huelga. Por dos horas, empleados de la sede posadeña del Hiper Libertad interrumpieron su tarea para manifestarse en el marco del paro nacional convocado por la CGT. Con pancartas en contra de la política económica del Gobierno Nacional, se reunieron en el acceso al establecimiento y tras ello, volvieron a sus tareas habituales.