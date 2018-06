Mundial2018: Sampaoli sólo tiene una duda en el equipo

En el último entrenamiento previo a la final con Nigeria, el entrenador no definió quién será el lateral por la derecha.

Poco más de 24 horas falta para que la selección Argentina pise el césped en San Petersburgo y defina su suerte mundialista contra Nigeria. La Albiceleste realizó hoy su última práctica en Bronnitsy y el DT Jorge Sampaoli despejó varias dudas, aunque una quedó sin resolver, ya que Salvio y Rojo pelean un lugar entre los once.

Si el Toto es el elegido, la defensa Argentina formará con: Salvio, Otamendi, Mercado y Tagliafico. En cambio, si se inclinan por el hombre

del Manchester United, el fondo será el siguiente: Mercado, Otamendi, Rojo y Tagliafico.

Entonces, sea cual sea la decisión de Sampaoli, Argentina volverá a una línea de cuatro atrás. También Armani será el arquero en lugar de

Caballero y luego el retorno de los históricos: Banega, Di María e Higuaín.

Un probable once sería: Armani; Salvio o Rojo, Otamendi, Mercado, Tagliafico; Enzo Pérez, Mascherano, Banega; Messi, Higuaín, Di María.