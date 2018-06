Mundial2018: El mensaje de Mascherano en Instagram

El Jefecito utilizó su red social para publicar una foto con Sampaoli, en medio de los rumores de pelea entre jugadores y cuerpo técnico.

“Cuando hablamos es para imponer y si no lo hacemos es porque estamos peleados y no nos importa nada”, así arranca el mensaje de Javier Mascherano en Instagram, mientras de fondo se observa una foto de él charlando con el entrenador Jorge Sampaoli, en la práctica de esta mañana.

El texto continua así: “Solamente me gustaría decir que cuando el objetivo y la camiseta que representamos es más grande que cualquier tipo de interpretación que se pueda hacer, vamos todos unidos por este fin”.

La foto del exjugador del Barcelona llega luego de un fin de semana llego de rumores y especulaciones entre una supuesta pelea entre jugadores y cuerpo técnico. Según informaron algunos medios, el jueves a la noche, luego de la derrota por 3 a 0 contra Croacia, los futbolistas le habían exigido la renuncia a Sampaoli y habían pedido que Jorge Burruchaga (excampeón del mundo en el 86 y actual

manager del seleccionado) los dirija en el encuentro final contra Nigeria mañana, aunque todo esto fue desmentido por los propios protagonistas.

“Ojalá mañana no seamos sólo 23 los que estamos acá, o los más de 90 personas que conforman la delegación Argentina en Rusia. Ojalá seamos los 40 millones de argentinos pateando hacia el mismo arco”, finaliza el texto del “capitán sin cinta”.