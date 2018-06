Mundial2018: La respuesta de la familia de Willy Caballero a los aberrantes comentarios que recibieron en las redes

Varios hinchas descargaron su furia contra el arquero de la Selección después de su error en el partido contra Croacia y agredieron a sus hijas y a su mujer.

Lucía Araya, la esposa de Wilfredo Caballero, publicó en sus redes sociales las muestras de apoyo de algunos hinchas argentinos frente a los agravios que recibió su esposo y toda su familia después del partido contra Croacia, en que la Argentina perdió 3 a 0.

En uno de sus posteos escribió: “Fueron muchos más los mensajes de ánimo, llenos de fuerza y cariño que los que fueron con malicia, odio, violencia y rencor, lo cual me hace sentir bien y tener esperanza que algún día podamos ser una sociedad civilizada. No va conmigo ni con nadie de mi familia responder con más violencia. Lo siento si es eso lo que esperan. Pido a Dios que tengan paz en sus corazones”.

También la hermana del arquero, Gabriela, lo apoyó y en una publicación en su Instagram que después borró, respondió a los comentarios violentos: “¿De verdad piensan que en algo me puede afectar? Para mí son nadie, yo me quedo con la gente con buena cabeza, esa que no necesita insultar para vivir el fútbol y dar su punto de vista”.

El arquero de la Selección fue uno de los responsables en la derrota en la segundo fecha del Grupo D de la Copa del Mundo de Rusia 2018. Recibió el descargo de los hinchas luego de su error en el partido contra Croacia. Muchos de los mensajes fueron violentos hirientes y repudiables dirigidos hacia él y su familia. Fueron escritos bajo una foto del arquero con sus dos hijas. Una de ellas, Guillermina, sobrevivió a un cáncer de retina cuando tenía cuatro años.