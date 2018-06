Habló el hijo de Rodrigo y dijo que siente señales de que su papá lo cuida

A 18 años de su muerte, el hijo del cantante de cuarteto más famoso contó un hecho peculiar cuando estaba por firmar un contrato con un equipo de fútbol.

Invitado al programa “Almorzando con Mirtha Legrand”, ciclo que conduce la diva por eltrece, Ramiro Bueno recordó a su papá, en el aniversario de su muerte.

¿Qué recordás de tu papá?, comenzó preguntando Mirtha. “Sobre el tema de mi papá recuerdo literalmente poco y nada. Lamentablemente por el hecho de que su partida fue cuando yo era muy chico, no llegaba a tener 3 años”, expresó el joven. Y añadió: “El recuerdo más lindo que siempre me gusta remarcar es el cariño de la gente”.

Nostálgico, el joven recordó un episodio en el que sintió muy cerca a su padre: “En el día a día quizás a veces siento que hay señales de que él me cuida. El día que fui a fichar al club de fútbol donde estoy jugando, yo tenía que completar una planilla porque iba a ser la primera vez que iba a participar en un club como jugador de fútbol. Cuando me acerqué al escritorio para llenar mis datos, pasó un chico que estaba escuchando una canción de mi papá”. Y detalló, sorprendido: “El chico no me conocía para nada”.