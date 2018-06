El dólar se vende a 28 pesos en Posadas

Es el valor promedio de la moneda en casas de cambio de la Capital misionera. En Buenos Aires, en una jornada atípica por el paro nacional de la CGT, el dólar baja 11 centavos a $ 27,65.

El dólar cede once centavos a $ 27,65 este lunes en agencias y bancos de la city porteña, según un promedio de Ámbito Financiero, en una rueda atípica por el paro general organizado por la CGT en rechazo de la política económica del gobierno de Mauricio Macri.

Durante la rueda, el Banco Central efectuó, por cuenta del Ministerio de Hacienda, una subasta de venta en contado (T=0) de u$s 100 millones dólares. El precio promedio de corte se ubicó en $ 26,9483, siendo el mínimo precio adjudicado de $ 26,94. Se trata de la tercera subasta consecutiva.

En tanto, en la plaza paralela, el blue trepa 20 centavos a $ 28,30, según el relevamiento de este medio en cuevas de la city porteña. A su vez, el “contado con liqui” descendió el viernes 71 centavos a $ 27,36.

El billete viene de acumular una baja de 70 centavos en las dos últimas ruedas y de $ 1,10 en la semana, que había comenzado con una batería de anuncios realizados por el presidente del BCRA, Luis Caputo, para aplacar la crisis en el mercado cambiario. Entre otros, se definió una suba de los encajes bancarios, la licitación de moneda extranjera, la flexibilización del mecanismo para que los bancos puedan comprar Letes y se emitió un nuevo bono.

El billete minorista acompañó este viernes al Mercado Único y Libre de Cambio, donde la divisa se hundió 49 centavos y cerró a $ 27,01 en una jornada en la que, a cuenta del Ministerio de Hacienda, el BCRA efectuó la segunda subasta consecutiva de dólares: adjudicó u$s 100 millones, provenientes del préstamo del FMI. El precio promedio de corte se ubicó en 27,1225, siendo el mínimo valor adjudicado de 27,10.

Además de la subasta de la autoridad monetaria, la oferta presionó hasta el final de la rueda porque se sumaron los exportadores cerealeros, que en el mes llevan liquidados más de u$s 1500 millones.

Del lado de la demanda, el analista Fernando Izzo de ABC Mercado de Cambio comentó que “los operadores se inclinaron a tomar ventajas por la colocación de pesos en distintos activos locales y a diferentes precios, debido a un cambio de estrategia y una mayor confianza, por lo que la divisa estuvo ofertada durante toda la jornada con mucha oscilación”.

Los máximos se anotaron en los $ 27,47 a poco de comenzada la sesión, tres centavos debajo del final previo. Luego, la cotización entró en un sendero bajista que con pocos altibajos se mantuvo hasta el final. Sobre la última parte, la presión ejercida por la oferta permitió un fuerte deslizamiento del tipo de cambio que tocó mínimos en los $ 27,01. Algunas fluctuaciones que se sucedieron sobre el final no pudieron impedir que la divisa despegara nuevamente y que el cierre de las operaciones la encontrara en los valores mínimos de la jornada.

El volumen operado cayó un 35% a u$s 619 millones.

Asimismo, la baja se produjo en línea con el mundo, donde la moneda norteamericana se debilitaba frente a las monedas de los mercados emergentes debido a que las preocupaciones sobre una guerra comercial global eran contrarrestadas por lo que fue percibido como un aumento modesto en la producción de petróleo por parte de miembros de la OPEP. En Brasil, el dólar cayó un 0,3% a 3,77, mientras que en México bajó un 1,5% y en Chile, un 0,5%.

En el mercado de dinero entre bancos, el “call money” se operó estable en el entorno del 35%. En “swaps” cambiarios se pactaron u$s 104 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos mediante el uso de compra-venta de dólares para el lunes y martes. Las tasas de Lebac en el mercado secundario se negociaron en el plazo de 26 días al 41% y la de 117 días al 40,90% TNA.

En el mercado de futuros, en el Rofex se operaron u$s 828 millones, la mitad se pactó entre junio y julio con precios a $ 27,09 y $ 27,96 respectivamente con tasas del 13,51% y 32,92% TNA para esos plazos.

Por último, las reservas del Banco Central ascendieron u$s 14.792 millones hasta los u$s 63.270 millones, debido a que se registró el primer tramo del acuerdo Stand By 2018 con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que ascendió a US$ 15.000 millones.