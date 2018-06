Paro de la CGT: creen que habrá un alto acatamiento entre los empleados de comercio

Benigno Gómez, titular del Centro de Empleados de Comercio dijo en Radio Libertad que según sondeos habrá un alto acatamiento al paro de 24 horas convocado por la CGT para el próximo lunes, aún a sabiendas que se les descontará el día no trabajado.

Benigno Gómez en Radio Libertad.

El sindicalista auguró un paro de alto acatamiento que llamará la atención del gobierno nacional, acerca del malestar generalizado por las medidas de ajuste puestas en marcha en los últimos meses. Dijo que una huelga es oportuna, porque se trata de una medida de fuerza que responde a una realidad que están atravesando los argentinos.

Sobre la reacción de la medida de fuerza por parte de los integrantes del gobierno de Cambiemos, dijo que será un día que no pasará desapercibido y que obligará a que se tomen medidas. “Es un gobierno que no quiere corregir el rumbo, si hoy un trabajador necesita 19 mil pesos para no caer en la línea de pobreza quiere decir que se le escapó todo. Todos los trabajadores del sector están entrando o ya están por debajo de la línea de pobreza. Esto ocurrió en los últimos meses”, dijo.

Respecto a los puestos de trabajo en el sector mercantil, dijo que sin dudas es uno de los campos donde hay más mano de obra y que hoy con la crisis el sector comercial está fuertemente golpeado.

Aclaró que el trabajador mercantil que quiera plegarse al paro, tendrá el día descontado porque no realiza ninguna labor y que solamente esa debería ser la consecuencia, descartando que hacer huelga sea causal de despidos u otras represalias.