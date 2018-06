Mundial2018: Maradona quiere hablar con el equipo, “El problema no es Nigeria, somos nosotros”

Diego Maradona fue lapidario respecto al rendimiento de la Selección argentina en su derrota ante Croacia pero defendió a Lionel Messi: “¿Por qué le tenemos que echar la culpa del liderazgo que empieza por el presidente de la AFA y termina con el ultimo que llevó Sampaoli”.

“Ahora está muy mal la cosa porque Argentina no sabe a qué juega, no tiene solución para nada. El problema no es Nigeria, el problema somos nosotros”, dijo en De la mano del Diez.

Luego les reclamó a los jugadores: “Dejá la Play y agarrá un Grafico viejo”. “Hay que respetar lo que yo corrí, no hice los goles que hice contra Bélgica e Inglaterra porque no entrené”, recordó.

“Me la jugué porque sabía que mi vieja me estaba mirando, la Argentina me estaba mirando”, expresó y se preguntó: “Quisiera saber el grado de asimilación que tienen ellos para vestir la camiseta argentina”.

En ese sentido, pidió tener una reunión con los jugadores y “decirse las cosas en la cara”.

“Me encantaría tener una reunión con ellos, con Pumpido, con Goyco, con Caniggia, con Troglio, con el mismo Passarella si quiere venir, con Valdano.Vamos a defender el prestigio, muchachos. Nos costó demasiado estar donde estamos para que venga Croacia, nos haga tres goles y nos vayamos con los brazos cruzados sin que nadie ponga una pierna fuerte”, sugirió.

“Todos le caen a Lio, yo digo que jugó como pudo jugar. Es difícil resolver los problemas de los compañeros”, agregó y explicó: “Es un problema de organización del equipo, no juegan más con el líder, porque el pibe no es líder. No pretendamos que nos gane una Copa él solo”.

