Mundial2018: Caballero habló por primera vez tras su error en el arco ante Croacia

El arquero de la Selección rompió el silencio luego de su tan criticada actuación en el último partido de Argentina.

“Le mandé un mensaje preguntándole cómo se sentía hoy y no pensé que iba a contestarme”, admitió la periodista Karina Iavicoli. “Son momentos muy duros y hay que vivirlos”, le respondió el arquero.

“Desde acá los bancamos, la gente está tan dolida como ustedes. ¿Hay algo que te gustaría decir?”, indagó la panelista. “Muchas cosas, pero ahora no hay que hablar sino trabajar. No hay que hacerse la víctima y no dar declaraciones”, sostuvo Willy.

“Es mejor pedir disculpas jugando, no hablando”, Concluyó el mensaje de Caballero, quien está en duda en el partido que debe afrontar Argentina ante Nigeria el martes desde las 15.