Tomando mate en el jardín botánico Kew Gardens en Londres

Después de la presentación de mi libro “El Libro de la Yerba Mate” en la Embajada de Argentina en Londres, quería visitar el Jardín Botánico Real de Kew (en inglés Royal Botanic Gardens, Kew), llamado comúnmente Jardines de Kew (Kew Gardens). En julio de 2003 se lo incluyó en la lista de sitios Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Kew Gardens, es uno de los lugares más famosos de Londres, se puede llegar con el metro (línea District – estación Kew Gardens-). Es un extenso jardín botánico de 120 hectáreas de superficie, que se encuentra entre Richmond upon Thames y Kew, en el sudoeste de la ciudad. Es un museo viviente de plantas, y paisajes, con construcciones, y estatuas. Sus árboles y plantas forman parte de un instituto de investigación botánica. Más de 50.000 especias, se destacan los lirios, orquídeas, y las especies sudamericanas.

Los jardines de Kew tienen su origen en el jardín exótico que había construido el lord Capellán de Tewkesbury, agrandados y remozados por la princesa Augusta, la viuda de Federico Luis de Hannover, príncipe de Gales. En 1761, su constructor, Sir William Chambers, diseñó Orangery, actualmente la casa de té. También la Pagoda China, ubicada en el sudeste de los jardines de Kew, erigida en el año 1762, a partir de un diseño imitando la arquitectura China del periodo Taa. El más bajo de los 10 niveles octogonales tiene 15 metros de diámetro. La altura de toda la estructura, desde la base hasta el punto más alto es de 50 metros.

El rey Jorge III, quien llegó al trono en 1960, heredó ambas propiedades de su madre, la princesa Augusta, y su abuelo Jorge II. Enriqueció los jardines, ayudado por el buen hacer de William Aiton y de Sir Joseph Banks.

El antiguo caserón de Kew fue demolido en 1802. La “Dutch House” (“Casa Holandesa”) adjunta a la anterior, fue adquirida por Jorge III en 1781 como guardería para los infantes reales. Es una estructura de simples ladrillos desnudos, actualmente conocida como “The Kew Palace” (“Palacio de Kew”). Data de 1631, fue residencia real, y alberga salones georgianos restaurados y la casa de muñecas de la princesa Isabel. En 1770 se convirtió en el lugar privado para la gran familia de King George III.

En 1841 los jardines fueron transferidos al Estado, con Sir William Hooker como director, quien fundó el Departamento de Botánica de Económica, los museos, el herbario, y la biblioteca. En 1844 se diseñaron los primeros viveros a medida de Kew. Más adelante, W. A. Nesfield, quien también trabajó en Regent´s Park, diseñó las cuatro grandes vistas (Pagoda Vista, Broad Walk, Holly Walk, y Cedar Vista). Él también diseñó el lago y el estanque.

“La Casa de la Palmera” (The Palm House) fue construida por el arquitecto Decimus Burton y el fundidor Richard Turner entre 1841 y 1849, siendo la primera gran estructura de hierro fundido que se edificó en Inglaterra. Este enorme invernadero, con una cúpula de metal y 700 hojas de vidrio combadas, alberga una muestra espléndida de plantas tropicales exóticas y una pasarela elevada para observar la frondosa vegetación a vista de pájaro. Luego se construyó “La Casa Templada” (The Temperate house) al norte de la Pagoda, es el invernadero victoriano de hierro y cristal más grande del mundo. En 1987 se inauguró el tercer mayor invernadero, el invernadero Princess of Wales (inaugurado por la princesa Diana en conmemoración de la relación que tuvo su antecesora Augusta con Kew).

Después de visitar el parque, tomando unos ricos mates, pueden hacer una parada en el restaurante, y deleitarse con un sándwich natural o la típica hamburguesa casera, también tienen ensaladas, todos los ingredientes son de la huerta orgánica del Botánico. No dejen de probar la Kew Gardens Cider (cidra) y las cervezas artesanales, me encantó la Kew Gardens Golden Ale. También pueden llevarse algún lindo souvenir!

La próxima semana seguimos con el paseo por el Londres de la realeza, Palacio de Buckingham, Abadía de Westminster, Trafalgar Square, y el National Gallery.

See you next week!