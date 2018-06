Desde gremio de tabacaleros reconocen que hay “culpas compartidas” por los retrasos de los pagos del FET

Omar Olson, presidente de la Asociación de Plantadores de Tabaco de Misiones (APTM), señaló que las remisiones fuera de término de los fondos del FET son un problema histórico y admitió que a los gremios que representan al sector primario les cabe parte de la culpa por esos retrasos. Indicó que APTM y Catam accedieron al pedido de Nación de presentar planes conjuntos para reducir la burocracia, pero lamentó que Actim no haya hecho lo mismo. Defendió el plan de fertilizantes y estimó que la Caja Verde alcanzaría cifras similares a las del año pasado.



Omar Olson – Presidente de APTM

El presidente de la APTM señaló que los retrasos en los pagos del Fondo Especial del Tabaco (FET) perjudican a los productores, pero advirtió que “no es un problema de ahora, es de hace muchísimos años. Hay una burocracia muy compleja y es cierto que hay culpas compartidas que también nos alcanzan a nosotros, había planes que teníamos que haber presentado antes de diciembre y terminamos presentando en febrero, son 60 a 90 días de demora y ahora estamos apurados para que se nos apruebe”, se sinceró.

En diálogo con Misiones Online, el Coordinador del Programa de Reconversión de Áreas Tabacaleras de la Nación, Marcelo Calçada, había indicado que las demoras en la remisión del dinero del FET no era responsabilidad exclusiva de Nación, sino que también había culpas de lado de los representantes de los productores. “Coincido con Calçada en que hay culpas compartidas. Nos demoramos en la presentación de algunos planes por cuestiones internas nuestras. No nos pusimos de acuerdo, nos pidieron desde Nación que hagamos los planes en conjunto las tres entidades, al principio íbamos a hacerlo, pero después la gente de Actim decidió no hacerlo en conjunto. Por interés particular de algunas personas no se pudo hacer esto que hubiera agilizado”, indicó Olson.

La representación de los productores tabacaleros de Misiones está dividida en tres gremios: Cámara del Tabaco de Misiones (Catam), Asociación de Campesinos Tabacaleros de Misiones (Actim) y la mencionada APTM. Hasta este año cada uno de los gremios presentaba por separado sus planes para ser financiados con fondos del FET, pero la Nación pidió que presentaran planes conjuntos para reducir la burocracia, lo que se logró cumplir solo en parte.

“Con Cámara del Tabaco logramos consensuar y presentar varios programas en conjunto, pero hubiéramos deseado presentar planes entre las tres entidades para reducir la cantidad de planes. Hay que entender que el fin de todo esto debe ser el productor, no cuestiones personales”, dijo el presidente de la APTM quien valoró que “en los últimos tiempos se están aprobando algunos planes, se están girando algunos fondos y está el compromiso hecho de Calçada de que los planes empiecen a caminar, entre ellos el bianual de obras sociales”.

Estimó que durante todo el año, los productores recibirán alrededor de 75 pesos por kilo entregado: 35 pesos en boca de acopio y alrededor de 40 pesos a través de todos los conceptos del FET. “Además de un plan de pérdidas para los que sufrieron contingencia climática”, aclaró.

Finalmente se refirió a al Plan de Fertilizantes que viene generando polémica en una parte del sector. “Creo que es un buen plan, cubre los productos que se colocan inicialmente. En su momento, cuando se trató, estábamos todos de acuerdo, los tres gremios y el ministerio del Agro, hoy hay algunos que no están de acuerdo y se llamó a una reunión de autoconvocados para el lunes en San Vicente y plantean que quieren cambiar la metodología. Es un plan que fue consensuado por las tres entidades presentes, está aprobado y se están por enviar los fondos. Objetan que va a reducir sustancialmente el monto de la Caja Verde, nosotros entendemos que no va a afectar en gran medida en relación del año pasado, pero no podemos saber eso con certeza hasta que no se cierre el acopio”, señaló.