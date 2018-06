Sortearán tres monedas de colección del Mundial Rusia 2018

Durante la transmisión del programa radial de la Escuela Nº3 “Vamos Argentina”, Eduardo Rey Leyes de Dos Arroyos lanzó un sorteo de monedas conmemorativas del Mundial que se realizará el 03 de julio próximo. Consiga los tickets aquí.

Cuando Eduardo Rey Leyes visita las aulas de la Escuela Nº3 Domingo Faustino y Sarmiento, una serie de emociones lo embargan, no es para menos, fue en sus aulas donde “Lalo” aprendió diversas materias y compartió con varios amigos, quienes en la actualidadempezaron llevando algunos talleres educativos a la escuela.

Así, Rey Leyes al desempeñarse en el rubro económico, optó por fomentar la educación financiera en su escuela, llevando hace dos meses una charla que narraba la importancia del ahorro, los efectos de la inflación, entre otros.

“Es increíble lo que los chicos saben sobre estos temas (…) nos pareció muy bueno porque a la charla traían información de sus propias casas y un comparativo de cuánto costaban las cosas hace 20 años atrás. Fue algo que nos sorprendió y es que los chicos están al tanto de todos esos temas”, comentó.

La escuela Nº3 para Lalo es parte de su historia familiar, su abuelo y su padre también asistieron a ella y al ser un hincha acérrimo de la blanquiceleste, no podía dejar pasar la oportunidad de brindarle a los alumnos y familiares la opción de ser uno de los ganadores de las tres monedas que el Banco Central de Reserva de Argentina acuño con motivo de esta fiesta deportiva.

¡Vamos argentina!

Ese es el nombre del programa radial en vivo que organiza el Taller de Radio y comunicación de la Escuela Nº3 y que hoy entrevistó a Rey Leyes. A través de ese medio se anunció el sorteo de estas monedas que conmemoran el Mundial de Rusia 2018.

Son tres rublos de plata que se sortearán el próximo 03 de julio en la Institución Educativa y el sorteo es abierto a todo público, solo deberán llevar los tickets al módulo que está ubicado en la escuela.Descargar los tickets aquí

Para los jóvenes conductores del programa radial escolar, Dayra y Máximo, estas iniciativas son positivas porque dan la posibilidad de “Cualquier persona que no pueda conseguirla (moneda) tenga la oportunidad de ver alguna de ellas”, comentó Dayra.

Por su parte Rey Leyes sostiene que aunque mucha gente consulta el valor monetario (un rublo equivale a 60 centavos de peso), el valor emocional de estas colecciones no tiene precio. “son cosas que en general la gente común no las ve, no sabe que hay una moneda del mundial que tiene un valor simbólico y conmemorativo”, agregó.

Rey Leyes quien también dirige la empresa Dos Arroyos, agrega que estas iniciativas sociales también reflejan el ADN de la compañía. “Este es el camino que queremos seguir. Como empresa queremos tener participación social vamos a incorporar un par más de charlas este año”, agregó.